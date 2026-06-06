Ozuna, Pitbull y Carlos Rivera lideran los estrenos latinos de la semana

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un viaje al pasado de la mano del último lanzamiento de Ozuna, un tema más movido a cargo de Pitbull o una nueva versión de "Lluvias de mayo" de Carlos Rivera, son algunos de los estrenos de música latina más destacados que dejó la semana. Algunos artistas no dejaron pasar por alto la proximidad del Mundial de Fútbol, como Luck Ra, quien formó un cuarteto en homenaje a la participación de Lionel Messi en el torneo.

Además, Yami Safdie y Sabino cumplieron el deseo de sus seguidores para unir sus voces en una nueva versión de "La mala", mientras que el emergente Jere Klein dedicó una canción a la vida nocturna colombiana junto a Sky Rompiendo y Kris R.

Ozuna vuelve a sus inicios

El puertorriqueño estrenó el sencillo "Mi yo de antes", que recuerda a su etapa inicial en la música, y explora sobre un ritmo de reguetón temas como el desamor y el desarrollo emocional a través de la reflexión y la madurez.

Pitbull pide fiesta

El artista estadounidense de origen cubano lanzó el tema "Satalanaaa" en colaboración con Lil Jon, una canción de ritmos vibrantes que invita a bailar y que recibe su nombre de una frase inspirada en los sonidos rítmicos y festivos que se escuchan en clubes de todo el mundo.

Un homenaje a Messi

El argentino Luck Ra publicó "El último baile", una canción en la que también participan los artistas Un Poco de Ruido, Juan Portella y RAMKY inspirada en Messi, a una semana de que dispute el que posiblemente sea su último Mundial. El tema abre con tonos de tango antes de convertirse en una celebración por la exitosa carrera del astro argentino.

Carlos Rivera se une a '"Lluvias de mayo"

Después de que la canción "Lluvias de mayo" se convirtiera en uno de los principales temas del repertorio del artista mexicano Un León Marinero, y saltase a la pequeña pantalla con la serie "Como agua para chocolate", el cantante lanzó una nueva versión con sonido mariachi en la que Carlos Rivera aporta su potente voz.

Yami Safdie y Sabino versionan "La mala"

La argentina colaboró con el mexicano Sabino para sacar una nueva versión del tema "La mala", que explora las secuelas emocionales de una relación tóxica para dar paso a la autoaceptación y la claridad, y nace tras una petición generalizada de los seguidores de ambos artistas, que pidieron que unieran sus voces.

Un tema a la vida nocturna de Colombia