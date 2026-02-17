  1. Inicio
Un récord Guinness de calvas postizas, el nuevo reto de Pitbull en Londres

Miles de fanáticos acudirán con calvas postizas al festival BST Hyde Park para batir junto a Pitbull un récord insólito en la historia de la música en vivo

Para el concierto del 10 de julio, Pitbull contará con la estadounidense Kesha como invitada especial.

Londres, Inglaterra.- El próximo 10 de julio, el estadio natural de Hyde Park podría convertirse en el mayor conjunto de calvas que el mundo haya visto bajo un mismo cielo.

Pitbull intentará batir un récord Guinness al reunir al mayor número de seguidores usando calvas postizas de forma simultánea durante su actuación en el festival BST Hyde Park de Londres, según confirmó este martes la organización del evento en un comunicado oficial.

Lo que comenzó como una ocurrencia colectiva entre fanáticos lleva años consolidándose como uno de los rituales más reconocibles del universo de Pitbull.

Sus seguidores, autodenominados The Bald E's, han hecho de la calva postiza un símbolo de pertenencia.

La iniciativa que ahora apunta al récord fue impulsada originalmente por los propios fans y contó con el respaldo del locutor de la BBC Greg James, quien ayudó a darle forma institucional a lo que hasta entonces era pura euforia espontánea.

El propio Pitbull respondió con su energía característica. "Prepárense para todos los Bald E's que la van a romper en Hyde Park. Cada vez que te pones esa calva sabes que vas a vivir uno de los mejores momentos de tu vida. ¡Dale!", declaró el artista, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez.

Para que el intento quede validado por los jueces de Guinness World Records, los participantes deberán cumplir requisitos precisos, entre ellos mantener la calva postiza perfectamente asegurada sobre la cabeza durante al menos un minuto.

La organización del festival prevé distribuir las piezas entre el público y coordinar el momento exacto del intento dentro del espectáculo.

Otros detalles del evento

Kesha actuará como invitada especial de la noche, sumando otro nombre de peso a una velada que promete desbordar cualquier expectativa habitual de un concierto al aire libre.

El cartel del BST Hyde Park 2026 sitúa además a Garth Brooks, Lewis Capaldi y Maroon 5 entre sus grandes apuestas de temporada, lo que convierte el festival en uno de los eventos musicales más ambiciosos del verano europeo.

Hyde Park ha sido escenario de momentos históricos de la música, desde los conciertos gratuitos de los Rolling Stones en 1969 hasta las actuaciones más recientes que han marcado generaciones.

Si los cálculos de la organización se cumplen, el 10 de julio añadirá al parque londinense un capítulo difícil de superar en rareza y en afecto genuino entre un artista y su público.

