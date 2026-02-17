Un récord Guinness de calvas postizas, el nuevo reto de Pitbull en Londres

Londres, Inglaterra.- El próximo 10 de julio, el estadio natural de Hyde Park podría convertirse en el mayor conjunto de calvas que el mundo haya visto bajo un mismo cielo. Pitbull intentará batir un récord Guinness al reunir al mayor número de seguidores usando calvas postizas de forma simultánea durante su actuación en el festival BST Hyde Park de Londres, según confirmó este martes la organización del evento en un comunicado oficial. Lo que comenzó como una ocurrencia colectiva entre fanáticos lleva años consolidándose como uno de los rituales más reconocibles del universo de Pitbull.

Sus seguidores, autodenominados The Bald E's, han hecho de la calva postiza un símbolo de pertenencia. La iniciativa que ahora apunta al récord fue impulsada originalmente por los propios fans y contó con el respaldo del locutor de la BBC Greg James, quien ayudó a darle forma institucional a lo que hasta entonces era pura euforia espontánea. El propio Pitbull respondió con su energía característica. "Prepárense para todos los Bald E's que la van a romper en Hyde Park. Cada vez que te pones esa calva sabes que vas a vivir uno de los mejores momentos de tu vida. ¡Dale!", declaró el artista, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez.

Para que el intento quede validado por los jueces de Guinness World Records, los participantes deberán cumplir requisitos precisos, entre ellos mantener la calva postiza perfectamente asegurada sobre la cabeza durante al menos un minuto.

La organización del festival prevé distribuir las piezas entre el público y coordinar el momento exacto del intento dentro del espectáculo.



