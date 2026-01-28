Niño de dos años rompe dos récords Guinness de billar en Mánchester

Londres.- Un niño de dos años de Mánchester ha batido dos récord Guinness de billar al realizar dos trucos que nadie había realizado antes a tan temprana edad.

Jude Owens realizó un primer truco, llamado "pool bank shot" con dos años y 302 días y otro llamado "snooker double pot" con dos años y 261 días, lo que le convierte en la persona de más corta edad en realizar ambos.

Además, es una de las personas más jóvenes en tener dos récord Guinness.