De brillar en Liga Nacional con Olimpia a cantante de raspe: La nueva vida de Kevin Álvarez

El futbolista catracho Kevin Álvarez reapareció en las últimas horas y ahora muestra una nueva faceta en su vida. Esta es su actualidad.
El lateral hondureño Kevin Álvarez se formó en las inferiores del Olimpia, donde debutó profesionalmente en 2013 y comenzó a construir su carrera en la Liga Nacional.
Con los albos logró consolidarse como lateral derecho y fue parte de campeón de Liga Nacional en varias ocasiones. Además, ganó la Liga Concacaf 2017.
Su buen rendimiento lo llevó a vestir otras camisetas importantes del fútbol hondureño como Real España y Motagua, consolidándose como uno de los laterales más destacados del país.
Además de brillar en clubes, Álvarez también fue convocado a la Selección de Honduras, participando en procesos importantes del combinado catracho.
Su carrera dio el salto internacional cuando fichó por el IFK Norrköping de Suecia, cumpliendo el sueño de jugar en el extranjero.
Sin embargo, tras su paso por Europa regresó al fútbol hondureño, donde continuó su carrera en diferentes clubes de la Liga Nacional.
Con el paso del tiempo, también enfrentó momentos difíciles fuera de las canchas que afectaron su continuidad en el fútbol profesional.
En 2025 sorprendió al anunciar su retiro provisional del fútbol a los 28 años, una decisión que él mismo calificó como “la más difícil de su vida”.
Tras alejarse temporalmente del deporte, salió del retiro y volvió a tener actividad en el balompié hondureño con el equipo Lobos UPNFM.
No obstante, su regreso no fue definitivo y meses después se apartó del fútbol profesional para enfocarse en otros proyectos personales.
Entre esos nuevos rumbos, el exfutbolista incursionó en el mundo del emprendimiento al abrir su propio negocio, la barbería “Álvarez Barbershop” en San Pedro Sula.
Meses su nombre volvió a sonar en el ambiente deportivo tras reportarse su desaparición de los entrenamientos en Leones HT6, equipo con el que jugaba en segunda división, generando incertidumbre sobre su paradero.
Ese episodio alimentó el misterio alrededor de su vida, ya que no era la primera vez que se alejaba repentinamente del entorno futbolístico.
Ahora, Álvarez reapareció públicamente mostrando una faceta completamente distinta a la del fútbol profesional.
El exlateral ahora incursiona en la música como cantante de raspe y prepara el lanzamiento de su tema titulado “Yuca con chicharrón”, con el que busca abrirse camino en la escena musical hondureña.