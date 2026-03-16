Liberales se toman alcaldía de Guanaja; denuncian "actos antidemocráticos" y ataques en elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Militantes y simpatizantes del Partido Liberal se tomaron las instalaciones de la alcaldía en la isla de Guanaja, durante la repetición del proceso electoral a nivel municipal ordenado por el CNE tras un "empate técnico". El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó y programó la repetición para el pasado domingo 15 de marzo, determinación que surgió tras el recuento del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego de que confirmara un empate entre los candidatos a la alcaldía del Partido Liberal y Partido Nacional en Guanaja. Sin embargo, el proceso se vio envuelto en disturbios a causa de enfrentamientos entre simpatizantes de ambos partidos políticos.

Algunos nacionalistas argumentaron que repetir las elecciones en Guanaja "es un golpe a la legitimidad". Mientras que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se pronunció para denunciar a través de un comunicado una serie de actos "antidemocráticos" del PN durante el proceso electoral. "Denunciamos que sectores vinculados al partido de gobierno están obstaculizando el proceso, generando interrupciones y presiones que impiden que los ciudadanos de Guanaja puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, pacífica y democrática", reza parte del documento. En su comunicado, los liberales señalaron que miembros del PN se tomaron el aeropuerto local para impedir la llegada de las urnas, lo que obligó a las autoridades a trasladar el material electoral mediante lanchas.

Además de los bloqueos logísticos, el PL señaló que varias escuelas destinadas como centros de votación fueron ocupadas para evitar su uso, impidiendo así que los ciudadanos de la isla pudieran ejercer su derecho al sufragio de manera libre y pacífica. La denuncia también asegura que miembros del Partido Nacional atacaron a correligionarios liberales. Por ende, el Partido Liberal exigió a las autoridades garantizar el orden y la seguridad en la isla para que la población vote sin interferencias. Asimismo, hicieron un llamado urgente a los organismos de observación nacional e internacional para que fijen su mirada en lo que está ocurriendo en Guanaja, advirtiendo que no permitirán que se desconozca la soberanía expresada en las urnas.