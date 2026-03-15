CNE reprogramará elecciones municipales en Guanaja tras disturbios

Guanaja, Honduras.- La repetición de las elecciones municipales en Guanaja, Islas de la Bahía, programadas para este domingo 15 de marzo de 2026, fue suspendida luego de disturbios que impidieron el desarrollo de la jornada electoral. Los nuevos comicios habían sido convocados tras registrarse un empate entre los candidatos del Partido Liberal y del Partido Nacional durante las elecciones generales del 30 de noviembre del 2025. Sin embargo desde tempranas horas se obstaculizó el procesp, cuando manifestantes tomaron dos centros de votación en la isla, lo que impidió el inicio del proceso electoral.

Según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante un comunicado, su personal se presentó desde temprano en los centros de votación para preparar el inicio de la jornada; no obstante, los reportes indicaron que dos de ellos se encontraban tomados por manifestantes. Tras varias horas de diálogo entre representantes de los partidos políticos en contienda y una nueva inspección realizada por el CNE en los centros de votación, se confirmó que la toma de los mismos continuaba. Además, se reportó un incendio en el centro de votación ubicado en la escuela Cristóbal Colón, lo que agravó aún más la situación de seguridad en la zona. El organismo electoral explicó que la repetición de elecciones debe realizarse en la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).