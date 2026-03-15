CNE pide a Mario Urrutia limitar declaraciones sobre repetición electoral en Guanaja

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) exhortó al presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras (TJE), Mario Flores Urrutia, a limitarse a emitir declaraciones sobre la repetición de las elecciones en el municipio de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía.
A través de un comunicado, el CNE señaló que la resolución emitida por el pleno del TJE establece que la única alternativa para resolver el empate registrado en ese municipio es que se repitan los comicios.
El pronunciamiento surge luego de recientes declaraciones del magistrado presidente del TJE, quien afirmó que “en ningún momento” ordenó al órgano electoral repetir las elecciones en Guanaja.
Ante esta situación, el CNE pidió evitar declaraciones verbales que contrasten con lo dispuesto en la sentencia oficial enviada al ente electoral.
En el mismo comunicado, el organismo también informó que el proceso electoral especial en Guanaja se vio afectado por una situación de “fuerza mayor”.
Cabe recordar que, un grupo de manifestantes se tomó dos de los cuatro centros de votación. Además, se registró un incendio en el centro educativo Cristóbal Colón.
Debido a estos hechos, las autoridades indicaron que no existían las condiciones de seguridad necesarias para iniciar la jornada electoral, por lo que se procedería a reprogramar las elecciones en ese municipio.
Finalmente, el CNE reiteró su llamado a los actores políticos a cesar los enfrentamientos y colaborar para garantizar un proceso electoral transparente que respete la voluntad popular expresada en las urnas. Las elecciones serán repetidas, según reafirmó el ente rector de las elecciones, por lo que se dispondrá una nueva fecha para llamar a los isleños a las urnas y definir quién será el nuevo alcalde de Guanaja, si la liberal Sheray Borden o el nacionalista Dion Kelly.