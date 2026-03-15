CNE pide a Mario Urrutia limitar declaraciones sobre repetición electoral en Guanaja

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) exhortó al presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras (TJE), Mario Flores Urrutia, a limitarse a emitir declaraciones sobre la repetición de las elecciones en el municipio de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía.

A través de un comunicado, el CNE señaló que la resolución emitida por el pleno del TJE establece que la única alternativa para resolver el empate registrado en ese municipio es que se repitan los comicios.

El pronunciamiento surge luego de recientes declaraciones del magistrado presidente del TJE, quien afirmó que “en ningún momento” ordenó al órgano electoral repetir las elecciones en Guanaja.