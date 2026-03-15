Así es la nueva vida de Quintín Soriano tras perder la alcaldía de Choluteca: su nuevo emprendimiento

Quintín Soriano, exalcalde de Choluteca, sorprendió con su nuevo emprendimiento tras perder la alcaldía luego de 20 años de ser el edil. El exalcalde cholutecano inició una nueva faceta empresarial, ¿sigue en política?
Quintín Soriano perdió la alcaldía ante Eber Aplícano, del Partido Nacional, luego de ser el edil por cinco períodos: 20 años.
Soriano comenzó con un negocio de venta de elotes en la ciudad de Choluteca y compartió postales de la apertura del negocio.
El exalcalde ya tenía un negocio de venta de ice cream en conos y en el mismo lugar abrió en el de venta de elotes.
El negocio se llama Elote Quincho, los cuales se caracterizan por ser elotes en miel y con otros ingredientes.
"¡El plan de Dios es perfecto! Un marzo del año 2002 iniciamos con ConoQuin; hoy 24 años después inauguramos Elote Quincho", escribió en sus redes, haciendo énfasis a su anterior negocio y al último.
"Gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a los amigos que nos acompañaron en la inauguración de este emprendimiento", añadió.
Quintín Soriano sigue en la política, pero ahora como regidor municipal. Recientemente en una entrevista dijo que no sabía si volvería a buscar la alcaldía en 2029.
Muchas personas seguidoras del exalcalde estuvieron en la inauguración de su negocio. Soriano había dicho hace unos días que se arrepentía de varias cosas en campaña.
Una de las cosas que dijo estar arrepentido es que se enfocó más en la campaña de Salvador Nasralla y descuidó la de él buscando la reelección.