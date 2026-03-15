Violencia e incendio a un centro educativo en Guanaja al repetir las elecciones municipales

La violencia y el caos se desató en Guanaja, Islas de la Bahía, al repetir las elecciones municipales este domingo 15 de enero. Esto es lo que ha ocurrido en la isla, registrándose hasta el incendio en un centro educativo.
Ciudadanos incendiaron la escuela Cristóbal Colón en Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía, en medio de protestas contra la repetición de las elecciones municipales en esa localidad insular de Honduras.
Más de 10 horas pasaron y nadie ha podido votar, según reportes en la isla. Pobladores llegaron al centro educativo para detener el incendio y buscar una solución al caos.
En diversos videos se observan personas encapuchadas generando violencia y enfrentando a ciudadanos que, según reportes, son adversarios de otro partido político.
La contienda electoral repetida enfrenta a la alcaldesa Sheray Borden, del Partido Liberal, y al candidato Dion Kelly, del Partido Nacional, quienes obtuvieron 1,404 votos en noviembre pasado.
Las urnas han sido imposible instalarlas en los centros de votación en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, pese a que los miembros de la Policía Nacional, ejército y la Naval han intentado entregarlas a los representantes de los partidos políticos.
Autoridades policiales dijeron que no están autorizados para desalojar a pobladores que mantienen tomados los centros educativos en Guanaja, Islas de la Bahía, donde este domingo se pretende repetir las elecciones municipales.
Ante los recientes disturbios registrados en la isla de Guanaja durante las elecciones para elegir al alcalde, tras el empate técnico ocurrido en los comicios de noviembre de 2025, se ha reforzado la presencia de las autoridades en la zona. Elementos de la Fuerza Naval, la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se encuentran presentes para colaborar en el mantenimiento del orden ante los incidentes reportados.
Militantes del Partido Liberal denunciaron que la repetición de elecciones en Guanaja no iniciaba, ya que simpatizantes del Partido Nacional mantienen tomados varios centros de votación.
La escuela Modesto Rodas Alvarado, en Guanaja, Islas de la Bahía fue uno de los centro de votación tomados por los simpatizantes de los partidos en contienda. En una de las escuelas se generó un incendio que los poblados buscaron sofocar el fuego.