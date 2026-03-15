Violencia e incendio a un centro educativo en Guanaja al repetir las elecciones municipales

Ante los recientes disturbios registrados en la isla de Guanaja durante las elecciones para elegir al alcalde, tras el empate técnico ocurrido en los comicios de noviembre de 2025, se ha reforzado la presencia de las autoridades en la zona. Elementos de la Fuerza Naval, la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se encuentran presentes para colaborar en el mantenimiento del orden ante los incidentes reportados.