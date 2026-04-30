Padre agradece a hondureños por apoyo para que su hijo vuelva a caminar

Tegucigalpa, Honduras.- La fe y el dolor y la esperanza se entrelazan en la historia de don José Rubén Corea, un padre hondureño que agradece a Dios y a los hondureños por la solidaridad mostrada hacia su hijo Edwin Corea, quien lucha por volver a caminar.
En medio de la adversidad, don José asegura que ha encontrado fortaleza en Dios, a quien atribuye cada paso que han logrado dar en este proceso lleno de incertidumbre, pero también de esperanza.
“Existe un Dios que ama verdaderamente, y gracias a Él hemos mantenido viva la esperanza en el futuro de mi hijo. Él es quien nos da la vida, la salud, el alimento y la fortaleza cada día”, expresó conmovido el entrevistado.
El padre relata que la fe ha sido el pilar que sostiene su vida, enseñándole también a su hijo que, incluso en medio del dolor, hay un propósito que solo Dios puede revelar con el tiempo.
“Yo le enseño a mi hijo que debemos creer en un creador que provee y cuida. La fe no es solo palabras, es confiar en que Dios tiene el control, aunque nosotros no entendamos lo que vivimos”, afirmó don José. Gracias al apoyo de la población hondureña, don José ha logrado reunir más de 1,000 lempiras que serán destinados a la operación que podría cambiar la vida de Edwin, un avance que describe como un milagro.
“Agradezco al pueblo hondureño por cada ayuda. Cada lempira representa amor, esperanza y fe. Sin ustedes no estaríamos avanzando hacia la operación que mi hijo tanto necesita”, manifestó.
También dedicó palabras de gratitud al periodista de EL HERALDO por la campaña de tocar los corazones de los hondureños.
“Dios pone personas en el camino, y ustedes han sido uno de ellos y gracias por ayudarnos a que nuestra historia llegue a quienes tienen un corazón solidario”, expresó con humildad.
La situación de don José es compleja, ya que, además de la condición de su hijo, él enfrenta problemas de salud que le dificultan trabajar con normalidad, agravando la situación económica familiar.
“Yo no puedo trabajar como quisiera por mi enfermedad, pero sigo luchando por mi hijo. Él es mi prioridad, aunque yo también necesite una operación; primero está su recuperación”, dijo don José, quien necesita operación de una hernia en su abdomen.
El pequeño Edwin también expresó su gratitud hacia quienes han aportado a su causa, mostrando una fortaleza que ha conmovido a quienes conocen su historia.
Don José recordó que la Biblia enseña a pedir con fe y humildad, confiando en que Dios proveerá lo necesario en el momento adecuado, una enseñanza que transmite a su hijo.
“La palabra de Dios dice que pidamos con fe, y eso hacemos. Creemos que Él seguirá abriendo puertas y tocando corazones para lograr la operación que mi hijo necesita”, afirmó.
A pesar de los pronósticos médicos adversos, el padre sostiene que la vida de Edwin es una muestra de que los planes de Dios están por encima de cualquier diagnóstico.
“Los médicos dijeron muchas cosas, pero mi hijo sigue aquí. Dios tiene un propósito con él, y yo creo firmemente que lo veremos caminar nuevamente”, expresó con convicción.
En su hogar, los valores como el respeto, el amor y la obediencia son fundamentales, principios que don José inculca a su hijo como parte de su formación espiritual y humana.
“El niño debe comportarse bien, respetar a su familia y mantenerse tranquilo. Dios bendice a los hijos obedientes, y eso es lo que yo les enseño todos los días”, comentó.
Además, destacó el cariño que personas cercanas han demostrado hacia Edwin, considerándolo un niño especial con una misión en la vida.
La historia de esta familia comenzó a cambiar el pasado 15 de abril, cuando EL HERALDO dio a conocer su caso, impulsando una ola de solidaridad entre los hondureños.
Siete años de lucha han marcado la vida de Edwin, quien a los 11 años sufrió una fiebre de 44 grados que lo dejó sin poder caminar ni hablar, transformando por completo su destino. Las personas que quieran contribuir con un granito de arena pueden llamar al +504 9272 9733 o depositar en la cuenta de Banco de Occidente número 214240138557 a nombre de José Rubén Curea.