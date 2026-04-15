Don José busca reunir L75 mil para que su hijo vuelva a caminar

Tegucigalpa, Honduras.- En las calles del sur de Comayagüela, entre el ruido del tráfico y el movimiento constante de la ciudad, don José Rubén Corea avanza cada día apoyando a su hijo mientras caminan juntos. Su historia es la de un padre que no se rinde.

Desde hace siete años, su vida cambió por completo. Edwin Corea, hoy de 17 años, era apenas un niño cuando una fiebre de 44 grados afectó su salud y le dejó secuelas que le impidieron hablar y caminar.

Desde hace siete años, la vida de don Corea cambió para siempre. Su hijo, hoy de 17 años, era un niño cuando una fiebre de 44 grados lo dejó sin poder hablar ni caminar. Aquella enfermedad apagó su voz por un tiempo y le arrebató la posibilidad de sostenerse en pie.

“Desde que tenía 11 años estuvo en la escuela; le dio una fiebre de 44 grados. Mi niño quedó sin hablar y sin caminar, pero con las luchas que hemos tenido, ahorita hemos logrado que ya empiece a hablar”, relató don José.

El avance ha sido lento, pero significativo. Edwin volvió a comunicarse, un logro que su padre celebra como una victoria diaria. Sin embargo, el mayor sueño aún está pendiente: que pueda caminar de manera independiente.

“Para caminar tiene problemas en sus pies, no puede apoyarlos bien, y estoy luchando para operarle sus dos pies y sus dedos”, explicó el humilde padre.