“Rebota" en Honduras”: Guaynaa llegará con su fiesta urbana al Nacional de Ingenieros

La música urbana volverá a encender la capital de Honduras con la llegada de Guaynaa, el reguetonero que hará sonar su poderoso "Mamarre" junto a sus fans. Aquí los detalles del próximo concierto.
El artista puertorriqueño se presentará la noche de este próximo 25 de abril en el Coliseum Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa.
Con su estilo irreverente, letras pegajosas y una energía contagiosa, Guaynaa promete una noche cargada de ritmo, fiesta y conexión con el público.
Pero, ¿quién es realmente Guaynaa y por qué su nombre se ha vuelto tan familiar en la música latina?
Nacido como Jean Carlos Santiago Pérez en Puerto Rico, Guaynaa irrumpió en la escena musical en 2019 con un tema que rápidamente se volvió viral: "Rebota".
La canción no solo dominó plataformas digitales, sino que también impulsó retos virales y lo posicionó en los rankings de Billboard, marcando el inicio de una carrera en ascenso dentro del género urbano.
Desde entonces, el artista ha sabido construir un estilo propio que mezcla reguetón, pop latino y ritmos tropicales, alejándose de lo convencional.
Su propuesta se caracteriza por un tono humorístico, desenfadado y hasta satírico, algo que lo distingue dentro de una industria cada vez más competitiva.
Entre sus canciones más conocidas destacan temas como "Se te nota" —junto a su esposa, la influencer y cantante Lele Pons—, así como "Chica ideal", un éxito global que acumuló millones de reproducciones y consolidó su presencia internacional.
Lejos de encasillarse, Guaynaa ha explorado nuevos sonidos en los últimos años, incursionando en la cumbia y la salsa, ampliando así su identidad artística y conectando con públicos diversos.
Esta evolución lo ha convertido en un artista dinámico, capaz de reinventarse sin perder su esencia.
Más allá de la música, su vida personal también ha captado la atención mediática, especialmente por su relación con Lele Pons, con quien contrajo matrimonio en 2023 y comparte la crianza de su pequeña hija.
Con este recorrido, su presentación en Honduras no solo será un concierto, sino una oportunidad para que el público disfrute de uno de los exponentes más carismáticos del pop urbano actual.
Entre hits bailables y nuevas propuestas, Guaynaa llega dispuesto a conquistar el escenario... y hacer que nadie se quede quieto.