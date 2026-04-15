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Dentro de un centro educativo matan a docente en Nacaome, Valle

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre los responsables ni las causas del crimen; docentes piden justicia por su muerte

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 13:29
Dentro de un centro educativo matan a docente en Nacaome, Valle

Foto en vida de Alex Castro, docente en Nacaome, Valle.

 Foto: Redes sociales

Nacaome, Valle.- Un docente fue asesinado a disparos la tarde de este miércoles -15 de abril- en el centro educativo donde laboraba, ubicado en la comunidad de Rincón Tabacal, en Nacaome, Valle.

El hombre fue identificado únicamente como Alex Castro, quien se encontraba dentro de las instalaciones cuando ocurrió el hecho.

Las versiones de los hechos indican que el maestro fue atacado por sujetos armados que le infirieron múltiples impactos de bala, generando alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

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Agentes de la Policía Nacional de Honduras se encuentran en la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer este hecho violento.

Hasta el momento no se han brindado detalles sobre los responsables ni las causas del crimen.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa lamentan profundamente lo ocurrido y extienden un mensaje de solidaridad a sus seres queridos en este momento de dolor.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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