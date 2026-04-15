Dentro de un centro educativo matan a docente en Nacaome, Valle

Nacaome, Valle.- Un docente fue asesinado a disparos la tarde de este miércoles -15 de abril- en el centro educativo donde laboraba, ubicado en la comunidad de Rincón Tabacal, en Nacaome, Valle.

El hombre fue identificado únicamente como Alex Castro, quien se encontraba dentro de las instalaciones cuando ocurrió el hecho.

Las versiones de los hechos indican que el maestro fue atacado por sujetos armados que le infirieron múltiples impactos de bala, generando alarma entre quienes se encontraban en el lugar.