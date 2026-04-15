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Su pareja habría llegado a su negocio a matarla y escapó: crimen de Mary Medina en Olancho

Madre de tres niños y comerciante era Mary Medina, quien fue asesinada dentro de su propio negocio la tarde del martes, presuntamente por su pareja

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 08:56
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Dueña de una tienda de ropa y vendedora de comida era Mary Medina, una madre que fue asesinada tras una balacera presuntamente provocada por su pareja sentimental, quien fue detenido tras intentar escapar después de cometer el hecho.

 Foto: Cortesía
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La tarde de ayer martes, Mary Medina, de 34 años de edad, se encontraba dentro de su establecimiento comercial de ropa ‘Victoria Store’, atendiendo como un día normal.

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Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, se registró una fuerte balacera en su establecimiento, ubicado en el centro de Catacamas, Olancho, que dejó como resultado su muerte y dos personas heridas.

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De acuerdo con la información preliminar, sujetos fuertemente armados irrumpieron en el lugar de Medina y abrieron fuego contra las personas presentes

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En el ataque resultó herida Anyi Yánez López, originaria de Río Blanco, Catacamas, y a Darwin Vásquez Oliva, procedente de Cantarranas, Francisco Morazán, quien presuntamente sería expareja de la víctima.

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Se informó que su actual pareja es el principal sospechoso de este hecho, quien fue capturado durante un operativo policial ejecutado en la comunidad de Limones, Lepaguare, cuando presuntamente intentaba salir del departamento de Olancho.

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Agentes de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público se desplazaron hasta la escena del crimen para acordonar el área y comenzar con las diligencias investigativas correspondientes.

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Medina era madre de tres menores (dos niñas y un niño) y presuntamente había emprendido su negocio tras la muerte de su expareja, Alex Rubio, quien falleció tras quitarse la vida en medio de un ataque de depresión.

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En redes sociales publicaba muy seguido fotos de su negocio, así como la venta de comida que realizaba ocasionalmente.

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El detenido será puesto a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial y la recopilación de pruebas.

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Se desconoce si el ataque iba dirigido exactamente a Mary Medina o a la presunta expareja que estaba en el lugar, por lo que las autoridades tendrán que brindar más detalles sobre el caso y confirmar su relación con las víctimas heridas.

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La muerte de Medina se suma a la lista de mujeres que han sido asesinadas tras ataques de su pareja, quienes siguen dejando luto en familias.

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