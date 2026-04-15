CMH pide diálogo con máxima autoridad en Salud "con poder de decisión”

Tegucigalpa, Honduras.- La confrontación entre autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y el Colegio Médico de Honduras (CMH) se intensificó este miércoles, tras declaraciones encontradas y protestas que se desarrollan por parte de personal médico frente a Casa Presidencial.​ El enredo persiste por demandas desde el lado gremial sobre la situación laboral de los profesionales y la falta de diálogo para atender la crisis en el sistema sanitario. El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, aseguró en entrevista al canal HCH que avanza en la conformación de una mesa técnica que revisará "caso por caso, nombre por nombre" las condiciones laborales del personal, asegurando que la mayoría de médicos ya cuenta con una plaza asignada. Añadió que se está priorizando a quienes no han tenido “apadrinazgo político” para acceder a un puesto dentro del sistema.

Midence denunció la existencia de irregularidades en procesos de contratación y cuestionó las asambleas impulsadas por el Colegio Médico, señalando que estas han afectado la atención a la población, incluso con la suspensión de procedimientos como cirugías a pacientes con cáncer. Además, sostuvo que algunos galenos buscan obtener una segunda plaza y que se han identificado inconsistencias administrativas, como problemas con datos bancarios de al menos 100 profesionales. "No tenían un sustento financiero y una estructura administrativa que respaldara su pago y la continuidad de sus servicios", sostuvo. De su lado, el presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, rechazó que hayan sido convocados y aseguró que el gremio no ha recibido una convocatoria formal para establecer una mesa de diálogo. "Nosotros no hemos recibido hasta este momento una convocatoria del señor viceministro y con todo respeto este medio no es la manera oficial para hacer una convocatoria al gremio médico nacional", expresó Santos.