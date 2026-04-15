Consejo de Seguridad impulsa paquete de reformas contra el crimen

Tegucigalpa, Honduras.- En su primera reunión en la presente administración, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, convocado por el presidente de la República, Nasry Asfura, aprobó una serie de decisiones estratégicas orientadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La sesión, realizada en horas de la medianoche, fue encabezada por Asfura junto al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Wagner Vallecillo Paredes, y el fiscal general, Pablo Reyes. El encuentro reunió a las máximas autoridades de los poderes del Estado, en un esfuerzo de coordinación institucional para proteger la vida, la libertad y el patrimonio de la población.

Como parte de la agenda, se realizó la elección del Director Nacional de Investigación, el Director Adjunto y las autoridades de la Unidad de Protección de Altos Funcionarios del Estado.Durante la sesión también se definieron líneas de acción en temas clave. Entre ellas destacan reformas al Código Penal con énfasis en el delito de extorsión, considerado uno de los principales problemas que afectan a las familias y al sector productivo. Asimismo, se analizó un proyecto de ley para incrementar las penas en casos de femicidio, como parte del compromiso estatal de combatir la violencia de género y garantizar la protección de las mujeres. Otro de los puntos abordados fue la revisión del régimen de medidas reguladoras de la libertad, con el objetivo de evitar abusos y asegurar una aplicación más efectiva de la justicia.