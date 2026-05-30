Autopsia confirma que director del Instituto Polivalente de SPS fue asesinado

El portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), subcomisario Juan Alexander Sabillón, informó que se trató de una muerte violenta y que los responsables modificaron la escena para desviar las investigaciones.

Fiallos fue encontrado sin vida dentro del centro educativo el viernes 29 de mayo. Los primeros reportes y las condiciones de la escena llevaron a considerar la posibilidad de que el docente se quitara la vida; sin embargo, los resultados de la autopsia descartaron esa hipótesis.

San Pedro Sula, Honduras.- Las investigaciones sobre la muerte del licenciado Víctor Fiallos , director y fundador del Instituto Polivalente de San Pedro Sula, dieron un giro inesperado luego de que Medicina Forense confirmara que el educador fue asesinado y no murió por suicidio, como se creyó inicialmente.

"Los hechores modificaron la escena para hacernos creer que se trataba de un suicidio", declaró el funcionario policial, al confirmar que se trabaja en la identificación de los autores y en el esclarecimiento de los móviles del crimen.

El caso ha generado conmoción en la comunidad debido a que ocurrió menos de 24 horas después del fallecimiento de Violeth Eunice Acosta, una estudiante de 14 años del mismo instituto, quien tomó la decisión de quitarse la vida.

De acuerdo con versiones brindadas por amigos de la menor, ella había sido expulsada recientemente del centro educativo tras un incidente relacionado con un vape o cigarro electrónico. Según sus allegados, el dispositivo no le pertenecía.

Aunque las autoridades no han establecido una relación entre ambos hechos, han señalado que las circunstancias que rodean las dos tragedias han encendido las alarmas en la zona y requieren una investigación exhaustiva.

La DPI y el Ministerio Público continúan recopilando evidencias y realizando diligencias para esclarecer el asesinato del director Víctor Fiallos, determinar quiénes participaron en el crimen y establecer las razones detrás de este hecho que ha conmocionado a la comunidad educativa.