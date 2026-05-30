Hondureño Omar Oliva lucha por su vida tras ser atacado por desconocidos en EE UU

Estados Unidos.-El joven hondureño Omar Oliva se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte luego de haber sido víctima de un atentado en Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho violento ocurrió durante la tarde del pasado 28 de mayo, cuando Oliva salía de su lugar de trabajo. Por razones que aún no han sido esclarecidas por las autoridades, fue atacado y sufrió heridas de gravedad, presuntamente por amigos cercanos de Oliva.

Tras el incidente, el hondureño, que es originario de la aldea de Salamá, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo vigilancia médica debido a la delicada condición en la que se encuentra.