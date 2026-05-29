Madre olanchana murió tras accidente en Florida; acusan a otra hondureña de la tragedia

Seydi Dariela Galeano Salinas, una madre de originaria de Santa María del Real, Olancho, Honduras, falleció en un accidente registrado en Florida, Estados Unidos. Otra hondureña es acusada de provocar la tragedia. Aquí los datelles:
De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en el estado de Florida, específicamente en una zona de Okeechobee, donde Seydi iba junto a otras amigas en un vehículo utilitario todoterreno (UTV) Can-Am Maverick X3, modelo 2026.
Al volante iba otra hondureña: Blanca Yareli Ruiz Domínguez, de 25 años, originaria de El Progreso, Yoro. El grupo venía de pasar un tiempo en Fort Pierce.
Según los reportes, el grupo se transportaba en el vehículo cuando ocurrió el accidente, el cual terminó con el volcamiento del automotor, provocando la muerte de Dariela y dejando a otras personas heridas.
Un residente de Vero Beach fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol mientras manejaba. Tanto Blanca Ruiz como el segundo implicado fueron detenidos por el caso.
En la escena también se localizaron evidencias de consumo de alcohol, entre ellas una botella de cerveza, varias latas aplastadas de cerveza y rastros de sangre sobre la superficie arenosa.
Las versiones preliminares señalan que el vehículo impactó, perdió el control y terminó volcado dentro de una propiedad privada, en el área conocida como Coquina Water Control District.
Las autoridades de Florida iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente, así como las posibles responsabilidades derivadas del mismo.
Dariela Galeano era madre de tres menores de edad y residía en Port St. Lucie, Florida, donde trabajaba para el sostenimiento de su familia, según relatos de personas cercanas.
Familiares y amigos han iniciado campañas de apoyo con el objetivo de repatriar su cuerpo a Honduras, mientras la investigación del caso continúa en territorio estadounidense.