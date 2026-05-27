Dentro de una maleta y con signos de tortura hallan docente de robótica en Bogotá

La comunidad educativa de Bogotá se encuentra consternada tras el hallazgo del cadáver de Kevin Santiago Ángel Garzón, un querido docente de 31 años. Sus restos fueron hallados recientemente tras haber permanecido en calidad de desaparecido en la capital colombiana. ¿Lo torturaron? Esto se sabe del caso.
El profesional de educación se desempeñaba en las áreas de informática y robótica en el Colegio Santiago de los Atalayas.
Según el reporte de las autoridades colombianas, los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo, cuando el docente salió de su hogar hacia el centro educativo para realizar su jornada habitual. Mantuvo comunicación con su madre, Marta Garzón, durante el día. Sin embargo, la última conversación quedó registrada a las 6:20 de la tarde, donde le notificó que se encontraba entrenando en el gimnasio.
Su madre indicó que el profesor le avisaba al llegar a su casa, pero esa noche no lo hizo, alterando la rutina. Ante la no respuesta de Kevin lo reportaron como desaparecido.
Lamentablemente, el pasado viernes 22 de mayo, la familia del apreciado profesor, sus colegas y estudiantes recibieron la notificación de que había sido encontrado muerto en el barrio El Tintal, a pocos kilómetros de dónde se le vio con vida por última vez.
Según el informe, el cadáver de la víctima presentaba severos signos de tortura y quemaduras. Permaneció sin ser identificada hasta el 25 de mayo, fecha en la que los forenses lograron determinar que se trataba del docente desaparecido.
El Instituto de Medicina Legal informó que la entrega de los restos de Kevin Santiago a sus familiares tardará varios días, debido a la complejidad de los procedimientos que todavía están por completar.
"Nosotros todavía no vamos a entregar el cuerpo de Kevin Ángel. Tenemos que hacer todavía algunos estudios adicionales. Estamos esperando poder hacerle la entrega del cuerpo en el transcurso de esta semana, pero no va a ser tan rápido como nosotros estamos esperando", manifestó ante medio colombianos el titular del ente, Ariel Cortés.
La muerte del profesor ha causado gran consternación en la ciudad, pero especialmente entre quienes eran cercanos. Entre lágrimas, docentes y estudiantes realizaron un homenaje póstumo en el centro educativo, con velas, globos y escritos de los estudiantes.
Sus colegas y sus alumnos lo recuerdan como "un ser humano excepcional y alegre", por lo que todavía se encuentran sin asimilar la partida del docente.
Las autoridades descartaron el robo o represalias por su ejercicio laboral. Hasta ahora, los indicios apuntan a móviles de índole pasional o crímenes de odio. Sin embargo, las investigaciones continúan.
El martes 26 de mayo, comenzaron a trascender imágenes captadas por una cámara de seguridad donde se ve a tres hombres sacando una maleta, que presuntamente contenía el cuerpo del docente. Aunque se espera el informe final de las autoridades en torno a este caso que ha conmocionado a Colombia.