Dentro de una maleta y con signos de tortura hallan docente de robótica en Bogotá

Según el reporte de las autoridades colombianas, los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo, cuando el docente salió de su hogar hacia el centro educativo para realizar su jornada habitual. Mantuvo comunicación con su madre, Marta Garzón, durante el día. Sin embargo, la última conversación quedó registrada a las 6:20 de la tarde, donde le notificó que se encontraba entrenando en el gimnasio.