Salud llevará vacunación gratuita a centros comerciales de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Región Sanitaria Metropolitana vacunará gratis a niños, adolescentes y mujeres embarazadas este 30 y 31 de mayo en distintos puntos del Distrito Central para prevenir enfermedades como la influenza, el sarampión, la rubéola, la parotiditis y el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Con esta jornada, las autoridades de salud buscan que más personas completen sus esquemas de vacunación y refuercen su protección antes de que aumenten los riesgos de contagio de enfermedades prevenibles.

Para acercar el servicio a la población, las brigadas médicas se instalarán de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en Mall El Dorado, Cascadas Mall, Mall Premier, Mall Galerías, Plaza Miraflores, Villa San Miguel, PriceSmart Florencia, Maxi Despensa San Francisco y el Campo Parada Marte.