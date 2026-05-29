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Salud llevará vacunación gratuita a centros comerciales de la capital

Con brigadas instaladas en centros comerciales y comunidades de la capital, las autoridades sanitarias buscan ampliar la cobertura de vacunación y reducir el riesgo de enfermedades

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 19:24
Salud llevará vacunación gratuita a centros comerciales de la capital

La jornada está programada para el 30 y 31 de mayo en diferentes centros comerciales de la capital.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Región Sanitaria Metropolitana vacunará gratis a niños, adolescentes y mujeres embarazadas este 30 y 31 de mayo en distintos puntos del Distrito Central para prevenir enfermedades como la influenza, el sarampión, la rubéola, la parotiditis y el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Con esta jornada, las autoridades de salud buscan que más personas completen sus esquemas de vacunación y refuercen su protección antes de que aumenten los riesgos de contagio de enfermedades prevenibles.

Para acercar el servicio a la población, las brigadas médicas se instalarán de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en Mall El Dorado, Cascadas Mall, Mall Premier, Mall Galerías, Plaza Miraflores, Villa San Miguel, PriceSmart Florencia, Maxi Despensa San Francisco y el Campo Parada Marte.

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Además, el domingo 31 de mayo el personal sanitario atenderá a los vecinos en el Centro Cristiano Renovación, donde aplicará las dosis entre las 7:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Durante la actividad, Salud aplicará vacunas contra la influenza y el esquema SRP, que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. También administrará la vacuna contra el VPH a niñas de entre 11 y 15 años.

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Las autoridades priorizarán la atención de menores de cinco años, embarazadas y personas que necesiten completar su esquema de inmunización. Asimismo, exhortaron a los padres de familia a presentar el carnet de vacunación de sus hijos para registrar correctamente cada dosis aplicada.

Esta jornada es bajo el lema "¡Por nuestras familias, vacunamos hoy!", Salud espera ampliar la cobertura de vacunación en la capital y fortalecer la prevención de enfermedades en la población.

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Redacción web
Scarleth Rodríguez

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