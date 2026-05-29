Sesal habilita servicio de hemodiálisis en Danlí para pacientes renales

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó a los pacientes con enfermedad renal crónica del departamento de El Paraíso, que ya se habilitó el servicio de hemodiálisis en la ciudad de Danlí. La habilitación de los servicios es con el objetivo de acercar la atención especializada y facilitar el acceso al tratamiento a las personas que padecen de esta enfermedad.

Mediante un comunicado la Sesal anunció la implementación de la clínica de hemodiálisis que busca garantizar que los pacientes reciban su terapia más cerca de sus lugares de residencia, reduciendo así el tiempo de traslado, costos de transporte y asegurando la continuidad del tratamiento médico. Son más de 200 pacientes, quienes ahora podrán recibir su tratamiento sin tener que viajar largas distancias. Las autoridades señalaron que la apertura de este servicio forma parte de las estrategias para fortalecer el acceso oportuno, continuo y de calidad a los servicios especializados de salud, especialmente para personas con enfermedades crónicas que requieren atención constante.

Con la incorporación, se espera mejorar la cobertura en el departamento de El Paraíso y zonas aledañas, ofreciendo una atención más cercana, segura y eficiente para los pacientes renales, aseguraron. La Sesal también informó que las personas que necesiten orientación sobre procesos de referencia, evaluación médica o programación de tratamientos pueden comunicarse con la Unidad Especial de Pacientes Renales al número 2220-0811, donde recibirán asistencia e información.