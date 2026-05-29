Magisterio convoca a paro nacional de brazos caídos por incumplimiento salarial

Tegucigalpa, Honduras.- El sector magisterial anunció un paro nacional de brazos caídos para este próximo lunes 1 de junio, ante el incumplimiento del reajuste salarial. La convocatoria también se debe a una serie de supuestas irregularidades administrativas y laborales que según el gremio, están afectando a los docentes. El expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Alexis Vallecillo, manifestó a los medios de comunicación que la decisión surge luego que el magisterio diera un compás de espera a las autoridades para resolver las demandas de los docentes.

"El magisterio ha dado compás de espera para iniciar acciones, porque debieron haberse hecho desde el inicio de clases cuando se negó el reajuste salarial; pero no solo es por eso, hay una serie de nombramientos, maltrato al docente desde la Secretaría de Educación hasta en los centros educativos en contra del docente", denunció el exdirigente. Vallecillo cuestionó que hay "un trato desigual" en el uso de recursos públicos. Crítico que mientras otros sectores reciben asignaciones sin mayores trámites, al magisterio se le exige documentación adicional para ejecutar el aumento salarial. Así mismo defendió la legalidad del paro convocado, argumentando que se ampara en el derecho laboral y la libertad de organización sindical. "Es una convocatoria de todas las organizaciones magisteriales legalmente inscritas y estamos en nuestro derecho de acatarla", sostuvo. Las acciones de los docentes surgen luego que el Gobierno anunciara en abril sobre el incremento salarial; sin embargo, el mismo no fue efectivo en el mes de mayo. Pese a eso, los docentes aseguran que han mantenido la atención a los estudiantes en las distintas modalidades; pero esperan que el reajuste salarial se haga realidad en el pago del mes de junio.