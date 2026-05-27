Educación inicia la segunda distribución de la merienda escolar en más de 21,000 centros

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación comenzó la segunda entrega de la merienda escolar a nivel nacional, beneficiando a más de 1.2 millones de niños y niñas de los niveles de prebásica y básica en más de 21 mil centros educativos del país. La distribución se da luego de la firma del convenio de cooperación entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Educación y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el objetivo de garantizar la alimentación escolar en lo que resta de 2026. Las autoridades informaron que los alimentos se encuentran en bodegas y centros logísticos de los 18 departamentos del país, listos para ser enviados a los diferentes centros educativos.

Autoridades de los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Intibucá, Atlántida, Colón y Yoro confirmaron la llegada de la merienda escolar, que en los próximos días será entregada a los distintos Centros de Educación Básica. Los alimentos entregados incluyen productos como arroz, frijoles, harina de maíz o trigo y aceite vegetal, los cuales cubren hasta el 35% de los requerimientos nutricionales diarios de los estudiantes. Las autoridades indicaron que la merienda escolar es clave para reducir la deserción, mejorar los niveles nutricionales y garantizar mejores condiciones de aprendizaje para la población estudiantil en todo el país. "Reconocemos la importancia de una alimentación sana para nuestros niños y niñas. Con esta merienda escolar estamos haciendo valer dos derechos, el derecho a la educación y a la alimentación", dijo la ministra de Educación, Arely Argueta. Como parte de las innovaciones del programa este año, las autoridades educativas impulsan un proyecto piloto en el municipio de Pespire, Choluteca. Se trata de la entrega de la ración fresca que incluye un vaso de leche. Este modelo incorpora una cadena de valor comunitaria en la que el Gobierno proporciona la alimentación base, mientras productores locales aportan frutas y verduras frescas, y padres de familia colaboran en la preparación de los alimentos, explicaron las autoridades.