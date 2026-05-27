Educación inicia la segunda distribución de la merienda escolar en más de 21,000 centros

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación comenzó la segunda entrega de la merienda escolar a nivel nacional, beneficiando a más de 1.2 millones de niños y niñas de los niveles de prebásica y básica en más de 21 mil centros educativos del país.
La distribución se da luego de la firma del convenio de cooperación entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Educación y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el objetivo de garantizar la alimentación escolar en lo que resta de 2026.
Las autoridades informaron que los alimentos se encuentran en bodegas y centros logísticos de los 18 departamentos del país, listos para ser enviados a los diferentes centros educativos.
Autoridades de los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Intibucá, Atlántida, Colón y Yoro confirmaron la llegada de la merienda escolar, que en los próximos días será entregada a los distintos Centros de Educación Básica.
Los alimentos entregados incluyen productos como arroz, frijoles, harina de maíz o trigo y aceite vegetal, los cuales cubren hasta el 35% de los requerimientos nutricionales diarios de los estudiantes.
Las autoridades indicaron que la merienda escolar es clave para reducir la deserción, mejorar los niveles nutricionales y garantizar mejores condiciones de aprendizaje para la población estudiantil en todo el país.
"Reconocemos la importancia de una alimentación sana para nuestros niños y niñas. Con esta merienda escolar estamos haciendo valer dos derechos, el derecho a la educación y a la alimentación", dijo la ministra de Educación, Arely Argueta.
Como parte de las innovaciones del programa este año, las autoridades educativas impulsan un proyecto piloto en el municipio de Pespire, Choluteca. Se trata de la entrega de la ración fresca que incluye un vaso de leche.
Este modelo incorpora una cadena de valor comunitaria en la que el Gobierno proporciona la alimentación base, mientras productores locales aportan frutas y verduras frescas, y padres de familia colaboran en la preparación de los alimentos, explicaron las autoridades.
Actualmente, más de 5,000 estudiantes de más de 110 centros educativos en Pespire recibirán alimentos nutritivos y de alta calidad bajo este esquema, que busca mejorar el rendimiento escolar y fortalecer la economía local.
Este año la entrega de la merienda a los más de 1.2 millones de estudiantes del sistema educativo público contempla una inversión superior a los 840 millones de lempiras.
Estos fondos están destinados a garantizar la segunda y tercera entrega de la merienda escolar en 2026, así como la primera remesa de 2027.
El representante del PMA en Honduras, Nicolas Bidault, destacó que esta alianza no solo permite distribuir alimentos, sino también invertir en el desarrollo integral de la niñez, asegurando que el hambre no sea una barrera para la educación.