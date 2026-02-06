Educación fortalecerá la alimentación de los menores en las aulas de clases

Tegucigalpa, Honduras.- La ministra de Educación Arely Argueta, se reunió esta semana con representantes de la organización Partners of the Americas para dar seguimiento al Programa Internacional de Alimentos para la Educación y Nutrición Infantil del Gobierno de Estados Unidos.
El programa McGovern-Dole es una iniciativa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos diseñada para combatir el hambre y mejorar la alfabetización en países de bajos ingresos.
En Honduras el proyecto está dirigida a reforzar el acceso a la educación, la nutrición infantil y la seguridad alimentaria en las zonas más vulnerables.
Entre sus metas se encuentran proporcionar alimentación escolar diaria a estudiantes, fortalecer la calidad de educación y promover prácticas nutricionales saludables.
Durante la reunión, la ministra Argueta destacó que el programa responde a una necesidad urgente de mejorar la asistencia escolar y el rendimiento académico, especialmente en comunidades rurales donde la desnutrición y la pobreza han sido barreras persistentes para los niños y niñas.
La iniciativa tiene como objetivo que entre 2025 a 2031, alcanzar un estimado de 1,953 escuelas en los departamentos de La Paz e Intibucá, beneficiando a más de 96,000 estudiantes desde preescolar hasta noveno grado, así como docentes, padres de familia y voluntarios.
El proyecto no solo garantiza la merienda escolar diaria durante 180 días al año, sino que también incluye formación docente y apoyo educativo para elevar la calidad del aprendizaje en las aulas.
El programa además está alineado con los objetivos del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) que la Secretaría de Educación de Honduras desarrolla desde hace dos décadas.
En 2025, el programa benefició a más de 1.3 millones de estudiantes en 22,000 centros educativos con raciones nutritivas y apoyo alimentario integrado.
Gracias a estos apoyos, Honduras tiene uno de los programas de merienda escolar con mayor cobertura en la región, según informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Banco Interamericano de Desarrollo.