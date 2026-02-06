Educación fortalecerá la alimentación de los menores en las aulas de clases

Tegucigalpa, Honduras.- La ministra de Educación Arely Argueta, se reunió esta semana con representantes de la organización Partners of the Americas para dar seguimiento al Programa Internacional de Alimentos para la Educación y Nutrición Infantil del Gobierno de Estados Unidos. El programa McGovern-Dole es una iniciativa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos diseñada para combatir el hambre y mejorar la alfabetización en países de bajos ingresos. En Honduras el proyecto está dirigida a reforzar el acceso a la educación, la nutrición infantil y la seguridad alimentaria en las zonas más vulnerables.

Entre sus metas se encuentran proporcionar alimentación escolar diaria a estudiantes, fortalecer la calidad de educación y promover prácticas nutricionales saludables. Durante la reunión, la ministra Argueta destacó que el programa responde a una necesidad urgente de mejorar la asistencia escolar y el rendimiento académico, especialmente en comunidades rurales donde la desnutrición y la pobreza han sido barreras persistentes para los niños y niñas. La iniciativa tiene como objetivo que entre 2025 a 2031, alcanzar un estimado de 1,953 escuelas en los departamentos de La Paz e Intibucá, beneficiando a más de 96,000 estudiantes desde preescolar hasta noveno grado, así como docentes, padres de familia y voluntarios. El proyecto no solo garantiza la merienda escolar diaria durante 180 días al año, sino que también incluye formación docente y apoyo educativo para elevar la calidad del aprendizaje en las aulas.