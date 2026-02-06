Tras 17 días de retraso, maestros comienzan a recibir el pago de su salario

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de 17 días de espera, los maestros comenzaron a recibir su salario del mes de enero, confirmó la ministra de Educación, Arely Argueta.
Este viernes se comenzó a pagar a los más de 67,000 profesores a quienes se les adeudaba el pago del mes de enero, luego que se registraran algunos problemas con el presupuesto para el pago de los maestros.
"No tenemos un centavo, porque el presupuesto quedó afectado, por eso se afectó el pago a los docentes, estuvimos viendo de dónde sacar el dinero para acreditarle el pago a los profesores", indicó Argueta.
Aseguró que este viernes se estará concluyendo con la acreditación de sueldos a todos los profesores. "El día de hoy (viernes) estamos pagando a todos los docentes a nivel nacional", dijo.
Los profesores por su parte confirmaron a EL HERALDO que el pago del salario se está haciendo efectivo en sus cuentas bancarias.
Así mismo se están haciendo las diligencias pertinentes para que el mes de febrero se pueda pagar en tiempo y forma, apuntó la funcionaria.
Las autoridades esperan que la planilla de pagos de febrero no aumente, ya que no se harán nombramientos extras durante los próximos meses.
Una vez y aprobado el nuevo presupuesto para el 2026, la titular de Educación prometió a los profesores que se pagará su salario el 20 de cada mes como lo establece la ley.
Así mismo dijo que trabajarán en solucionar el pago de la histórica deuda que el Gobierno tiene con el sector magisterial.
A un total de 2,937 maestros de diferentes partes del país, se les adeuda una millonaria deuda que el Estado tiene con ellos desde hace 13 años.
El monto asciende a más de 215 millones de lempiras, y hasta la fecha los profesores no han tenido respuesta por parte de las diferentes administraciones.
En los últimos años, los maestros han desarrollado diferentes acciones para exigir a las autoridades de turno que les paguen el dinero; sin embargo, nadie les da una respuesta positiva.
No obstante, Argueta manifestó que el presidente Nasry Asfura, se comprometió a solventar la situación de los cerca de 3,000 profesores que son los afectados.
"El presidente esta anuente, pendiente y quiere que busquemos de qué forma podemos ayudar a los profesores a quienes se les adeuda el crecimiento vegetativo, que es conocido como deuda histórica", expresó la ministra.