Gobierno asigna L200 millones para plan piloto del Vaso de Leche

San Pedro Sula, Honduras.-El proyecto Vaso de Leche para el Fortalecimiento de la Merienda Escolar en Honduras, aprobado en 2010, podría convertirse finalmente en una realidad luego de 16 años de espera y tras la asignación de 200 millones de lempiras para poner en marcha un plan piloto. El programa fue aprobado mediante el Decreto Legislativo No. 54-2010, publicado en el diario oficial La Gaceta el 16 de junio de 2010. Su objetivo principal es mejorar el estado nutricional de los niños en centros educativos públicos mediante el suministro diario de 200 mililitros de leche durante el calendario escolar. En ese momento se contempló una partida presupuestaria de 150 millones de lempiras para su implementación a nivel nacional; sin embargo, el proyecto nunca llegó a consolidarse en el sistema público debido a trabas burocráticas y políticas. Héctor Ferreira, presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), declaró a EL HERALDO que, por primera vez, el proyecto Vaso de Leche fue incluido en el Presupuesto General de la República con una asignación de 200 millones de lempiras. Los recursos serán destinados inicialmente a un plan piloto, ya que esa cantidad no permitirá cubrir todos los centros educativos del país.

“Ya tenemos bastantes pláticas avanzadas con la industria y con la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), para ver en qué municipios podemos desarrollar este plan piloto y que para 2027 podamos ser más agresivos y llegar a la mayor cantidad de escuelas y colegios públicos del país. Nuestro mayor objetivo es nutrir a la niñez”, afirmó Ferreira.

El dirigente detalló que se prevé distribuir más de 200,000 raciones de leche 100% hondureña durante los próximos cuatro o cinco meses restantes del año escolar, mientras se define en qué municipios iniciará el programa.

Especialistas y productores coinciden en que el consumo de leche durante la niñez es clave para el desarrollo físico y cognitivo, debido a que aporta calcio, proteínas y vitaminas esenciales para el crecimiento, el fortalecimiento de los huesos y el sistema inmunológico. Además, una adecuada alimentación en edad escolar contribuye a mejorar el rendimiento académico y reducir problemas de desnutrición infantil.

Actualmente, la industria láctea cuenta con unos 5,000 proveedores de leche, que producen más de 280,000 litros diarios.

Durante la temporada de verano, la producción baja a unos 230,000 litros diarios, y el sector espera que el impacto del fenómeno de El Niño no reduzca aún más esas cifras. Para finales de 2010 y las proyecciones de 2011, se estimaba beneficiar a más de 520,000 niños.

Sergio Villar, productor ganadero, manifestó que espera que se exija la incorporación de productores nacionales al esquema para garantizar la compra de leche a buen precio y ofrecer un producto de calidad a los niños. “Pero se van a escudar en que no tienen suficiente leche y van a usar leche en polvo. Aquí es donde debemos amarrarnos los pantalones todos, incentivar al productor nacional con financiamiento y seguridad jurídica. Subsidian el transporte, ¿por qué no subsidian al productor?”, cuestionó Villar.



Incluir a los procesadores artesanales a través de la industrialización

En entrevista con EL HERALDO, Edgar Oliva, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Esteban (AGASE), indicó que como productores tenían 16 años esperando presupuesto para el proyecto Vaso de Leche, algo que, según dijo, parece comenzar a tomar forma en este gobierno. “Lo que se tiene que trabajar es en la normativa para que los procesadores artesanales puedan industrializarse y esa leche pueda llegar al programa de la merienda escolar”, expresó Oliva. En Olancho hay más de 15,000 productores artesanales y el 80% son pequeños productores.