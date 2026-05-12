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Gobierno y sector privado acuerdan diálogo para enfrentar crisis energética

El presidente Nasry Asfura, se reunió en Casa Presidencial con representantes del sector privado para dar seguimiento a la situación del sistema eléctrico

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 14:14
Gobierno y sector privado acuerdan diálogo para enfrentar crisis energética

El presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, se reunión con representantes del Cohep y Ahpee para analizar y dar seguimiento a la situación del sistema eléctrico nacional.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE) y Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), para dar seguimiento a la situación actual del sistema eléctrico nacional.

Además de eso, para continuar impulsando soluciones conjuntas entre el gobierno y el sector empresarial, que fortalezcan la seguridad energética de Honduras.

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Durante el encuentro se abordaron los retos financieros, operativos y estructurales que enfrenta el sector eléctrico, así como la importancia de avanzar en acciones de corto, mediano y largo plazo.

Eso con el propósito de garantizar la estabilidad, sostenibilidad y continuidad del servicio eléctrico en beneficio de la población, la inversión y el sector productivo del país.

Se informó que las partes “coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo permanente y la coordinación entre el Gobierno y el sector privado, para seguir construyendo soluciones que contribuyan al fortalecimiento y modernización del sistema eléctrico nacional”.

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En las últimas semanas, la población se ha visto afectada por las constantes interrupciones en la prestación del servicio en varios sectores del territorio nacional y especialmente en la zona norte del país.

Los pobladores han solicitado a las autoridades que le busquen una solución a la problemática ya que eso representa pérdidas en el sector comercial.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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