Gobierno y sector privado acuerdan diálogo para enfrentar crisis energética

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE) y Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), para dar seguimiento a la situación actual del sistema eléctrico nacional. Además de eso, para continuar impulsando soluciones conjuntas entre el gobierno y el sector empresarial, que fortalezcan la seguridad energética de Honduras.

Durante el encuentro se abordaron los retos financieros, operativos y estructurales que enfrenta el sector eléctrico, así como la importancia de avanzar en acciones de corto, mediano y largo plazo. Eso con el propósito de garantizar la estabilidad, sostenibilidad y continuidad del servicio eléctrico en beneficio de la población, la inversión y el sector productivo del país. Se informó que las partes “coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo permanente y la coordinación entre el Gobierno y el sector privado, para seguir construyendo soluciones que contribuyan al fortalecimiento y modernización del sistema eléctrico nacional”.