Asfura llama a trabajadores y empresa privada a lograr acuerdo sobre salario mínimo

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la conmemoración del 1 mayo, Día Internacional del Trabajador, el presidente de la República, Nasry Asfura, hizo un llamado a las centrales obreras y al sector privado, para alcanzar un acuerdo rápido sobre el nuevo salario mínimo, en cumplimiento de lo establecido por la ley. El mandatario recordó que corresponde a representantes de los trabajadores y de la empresa privada construir consensos sobre este tema, mediante el diálogo y la negociación responsable.

“He pedido a todas las centrales obreras y a la empresa privada que lleguen a un acuerdo rápido, porque son ellos, así lo dice la ley, quienes deben ponerse de acuerdo”, refirió el gobernante. El presidente Asfura destacó que alcanzar entendimientos en torno al salario mínimo es importante, no solo para los ingresos de los trabajadores, sino también para mantener estabilidad, generar confianza y seguir impulsando la economía nacional.