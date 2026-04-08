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Empresarios y trabajadores sin acuerdo para el salario mínimo de 2026

La comisión tripartita seguirá en sesión permanente, mientras ya han pasado 99 días de 2026 de no concretarse el ajuste que debe ser retroactivo

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 16:41
Empresarios y trabajadores sin acuerdo para el salario mínimo de 2026

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social a través de sus autoridades volverán a convocar a los delegados de las partes en los próximos días.

 Foto: Cortesía STSS

Tegucigalpa, Honduras.- El ajuste salarial no se ha concretado entre las partes a casi 100 días del año.

Mientras tanto los trabajadores están siendo afectados por la espiral inflacionaria derivada de los altos costos de los combustibles y energía.

La comisión del salario mínimo ha sostenido cinco reuniones a la fecha, sin embargo, todavía no hay un acuerdo que determine el porcentaje del incremento a la remuneración base.

Aunque EL HERALDO informó que el ajuste al salario mínimo 2026 sería solo para este año se convino que sea bianual, anunció el delegado de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Josué Orellana.

Mencionó a este rotativo que “lo que acordamos hoy (ayer) es que la negociación se va a realizar para dos años”.

“Establecimos los parámetros en relación a la retroactividad, cómo se van a hacer los pagos de manera diferida y suspendimos la reunión para hacer consultas, nosotros con el sector trabajador y de su lado los representantes de los empleadores”.

Desde el pasado 18 de marzo la referida comitiva integrada por miembros de las tres partes involucradas en este proceso definieron que quedarían en sesión permanente, pero transcurrieron 20 días para reanudar los acercamientos.

Entre el 6.5% y 8.5% es la propuesta de ajuste salarial planteada por los obreros y que en un inicio los delegados del sector privado presentaron una contrapropuesta que no alcanzaba la mitad del índice inflacionario de 4.98% de 2025.

Precios de combustibles y de energía amenazan con asfixiar a hogares y empresas

Acercando

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fernando García, quien funge como portavoz de la empresa privada en la comisión negociadora, indicó que “hemos ido acercando las posiciones y poco a poco se van dando acuerdos en algunos temas, faltan otros”.

“Los atrasos que hemos tenido hasta el momento han sido producto de que no se convocó en diciembre (2025) como lo establecía la ley y perdimos dos meses prácticamente”, justificó.

En caso de que ambos sectores no alcancen un convenio le corresponderá al presidente de la República, Nasry Asfura fijar el ajuste salarial.

¿Cuál es el salario mínimo que pagará en 2026 la maquila hondureña?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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