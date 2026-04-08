Empresarios y trabajadores sin acuerdo para el salario mínimo de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El ajuste salarial no se ha concretado entre las partes a casi 100 días del año.

Mientras tanto los trabajadores están siendo afectados por la espiral inflacionaria derivada de los altos costos de los combustibles y energía.

La comisión del salario mínimo ha sostenido cinco reuniones a la fecha, sin embargo, todavía no hay un acuerdo que determine el porcentaje del incremento a la remuneración base.

Aunque EL HERALDO informó que el ajuste al salario mínimo 2026 sería solo para este año se convino que sea bianual, anunció el delegado de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Josué Orellana.

Mencionó a este rotativo que “lo que acordamos hoy (ayer) es que la negociación se va a realizar para dos años”.

“Establecimos los parámetros en relación a la retroactividad, cómo se van a hacer los pagos de manera diferida y suspendimos la reunión para hacer consultas, nosotros con el sector trabajador y de su lado los representantes de los empleadores”.

Desde el pasado 18 de marzo la referida comitiva integrada por miembros de las tres partes involucradas en este proceso definieron que quedarían en sesión permanente, pero transcurrieron 20 días para reanudar los acercamientos.

Entre el 6.5% y 8.5% es la propuesta de ajuste salarial planteada por los obreros y que en un inicio los delegados del sector privado presentaron una contrapropuesta que no alcanzaba la mitad del índice inflacionario de 4.98% de 2025.