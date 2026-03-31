Ajuste al salario mínimo 2026 será anual y cumplió 90 días de retraso

Tegucigalpa, Honduras.- Tras 90 días de 2026 el acuerdo para el ajuste al salario mínimo se ha dilatado en el proceso de negociación.

Ante la falta de consensos, la comisión del salario mínimo quedó en sesión permanente desde el pasado 18 de marzo, sin embargo, no ha habido un nuevo acercamiento que involucre a los representantes de las centrales obreras, sector empleador y del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

El delegado de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Josué Orellana, mencionó a EL HERALDO que “en el último encuentro sostenido acordamos que se iba a determinar la continuidad de la reunión de manera indefinida hasta que se lograra un acuerdo, sin embargo, no hemos podido volver a reunirnos ni bipartitamente tampoco tripartitamente”.

“Esperamos que el sector empleador quien es el que debe de dar una respuesta como contrapropuesta a los últimos porcentajes que dejamos en la mesa de negociación y se debería de responder en el menor tiempo posible”, indicó.

El dirigente obrero precisó que se convino la retroactividad en la aplicación del ajuste salarial que se encuentra estipulada en ley y que este solo abarcaría el 2026, no bianual ni trianual como en otros tiempos.

Desde la juramentación de la comitiva compuesta por miembros propietarios, suplentes hasta asesores de las tres partes se llevaron a cabo cuatro encuentros en las instalaciones de la STSS.