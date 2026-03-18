Sectores esperan que próxima semana se concrete ajuste al salario mínimo

Tegucigalpa, Honduras.- Sin resultados y ningún acuerdo quedó el tercer intento para definir el ajuste al salario mínimo 2026.

La comisión tripartita sostuvo ayer otra reunión, sin embargo, los representantes del sector empleador y de la clase trabajadora no lograron consensos entre contrapropuestas y propuestas expuestas.

En tal sentido, se anunció que esta comitiva queda en sesión permanente hasta alcanzar un convenio.

Transcurridos 77 días de este año sigue sin concretarse el ajuste salarial con carácter de retroactividad para los diferentes tamaños de empresas y en las 11 ramas de actividad económica.

El pasado 19 de febrero se instaló la referida comisión y se juramentó a sus miembros, en específico tres integrantes propietarios al igual que suplentes de la empresa privada, centrales obreras y del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

Las tres partes también nombraron a 16 personas como asesores y delegados de equipos técnicos.

EL HERALDO informó que mientras las centrales obreras piden un aumento de 8.90% al salario mínimo, el sector privado ofrece entre el 6.5% y 7%.

Sin embargo, una fuente consultada por este rotativo mencionó que la contrapropuesta del sector empresarial no llegaba ni a la mitad del índice inflacionario del cierre de 2025 que se situó en 4.98% cuando la representación de los trabajadores plantearon un ajuste a la remuneración base que rondaba entre el 6.5% y 8.5%.