Obreros y sector privado plantearán propuestas para ajuste salarial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque transcurrieron 50 días de 2026 para iniciar con la negociación del salario mínimo de este año, los sectores plantearán sus propuestas para el ajuste que es de carácter retroactivo.

Desde las centrales obreras hay una proposición elaborada basada en un mínimo de 3 puntos porcentuales, pero la aspiración es que se llegue al 10% de ajuste salarial para este período de 12 meses, confirmaron a EL HERALDO.

Por el sector privado no hay un planteamiento definido debido a que esperarán la presentación de los informes de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

La comisión del salario mínimo 2026 fue juramentada ayer y es conformada por tres miembros propietarios y suplentes, incluyendo asesores de los sectores involucrados.

Por la empresa privada fueron delegados Fernando García, Paola Díaz y Manuel Hernández.

Las autoridades de la STSS, Fernando Puerto y Daniel Discua junto a Lourdes Salinas serán los representantes del gobierno en esta instancia.

Del sector obrero quedaron nombrados Josué Orellana, Felipe Ramírez Suazo al igual que Constantino López Arias.

Durante 2024 y 2025 de 5.5% fue el ajuste al salario mínimo para empresas con 1 a 50 trabajadores, mientras que de 6.5% para aquellas donde laboran de 51 a 150 empleados.

En el caso de las empresas con más de 151 trabajadores recibieron el 7% en ambos períodos.

A 13,985.16 lempiras ascendió el salario mínimo promedio el año pasado que implicaron L466.17 por jornada ordinaria de ocho horas.