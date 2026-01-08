  1. Inicio
  2. · Economía

Nuevos funcionarios de STSS negociarán el ajuste al salario mínimo 2026

Otro incumplimiento de las actuales autoridades de esta institución es la no actualización del informe sobre el costo promedio per cápita de la Canasta Básica

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 17:57
Nuevos funcionarios de STSS negociarán el ajuste al salario mínimo 2026

En caso de que no se concrete el ajuste al salario mínimo de este año antes del 31 de enero será de carácter retroactivo y de estricto cumplimiento por los patronos a los trabajadores.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque ya transcurrieron ocho días de enero, la negociación del ajuste al salario mínimo para 2026 iniciará una vez que sean nombrados los nuevos funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

El titular de esta institución, Wilmer Fernández, declaró que "fuimos a unas elecciones en un clima anómalo, esa incertidumbre en cuanto a la decisión de la nueva Presidencia de la República, señalando que se han cometido actos fraudulentos y eso totalmente crispaba cualquier mesa de negociación tripartita".

"Lo mejor es que en un clima político de mayor certeza institucional se sienten los tres sectores, el gubernamental, obrero y el empleador a negociar cuál va a ser el nuevo salario mínimo para los trabajadores del país", aseguró.

EL HERALDO informó que el ajuste a la compensación base de este año superaría los 696.46 lempiras al haberse considerado una tasa de inflación del 4.98%.

De 13,985.16 lempiras fue el salario mínimo promedio en el 2025.

Por otro lado, la STSS ha sido objeto de más incumplimientos debido a que desde junio del año pasado no actualiza el costo promedio per cápita de la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

En el último reporte se precisó que la cesta de 30 comestibles tuvo un valor per cápita promedio de 2,584.62 lempiras al primer semestre de 2025 equivalente a 12,923.1 lempiras.

¿Cuál es el salario mínimo que pagará en 2026 la maquila hondureña?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias