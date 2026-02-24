Rotonda en salida al sur del DC genera más tráfico tras ocho días de prueba

Tegucigalpa, Honduras.- La rotonda que reactivó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) el pasado 16 de febrero como medida temporal para aliviar el tráfico no logró descongestionar la zona por donde circulan a diario unos 42 mil vehículos.

A ocho días de la prueba piloto, las filas y el caos vial persisten en horas pico y los conductores ciudadanos se quejan de esta problemática.

Conductores que transitan por la zona aseguran que la circulación continúa lenta, especialmente frente a Plaza Loarque, donde el embotellamiento se extiende casi a toda hora.

“La rotonda pues ya cumplió creo que más de 8 días, pues hasta el momento ellos dicen que solamente era una prueba, pero imagínese, usted sabe que con pruebas se va gastando el dinero del pueblo, los impuestos que paga uno”, expresó Orlando Godoy, presidente del patronato de la Reynel Fúnez.

Godoy manifestó que si bien la comuna ha ejecutado acciones paralelas como el bacheo en algunos tramos, la rotonda en sí no representa una solución estructural al problema del congestionamiento que afecta a miles de capitalinos que deben cruzar a diario por ese sector.

“Ahorita ellos han estado haciendo una cosa y en esa parte sí le aplaudo, han estado tapando baches, porque un bache que sea un poco ancho reduce lo que es la velocidad para cualquier tipo de carro”, detalló el dirigente comunitario.

Según el representante vecinal, cada vehículo que disminuye la velocidad para esquivar un agujero provoca un efecto en cadena que retrasa el paso de los automotores que vienen detrás, generando una acumulación que termina por saturar el flujo vehicular en cuestión de minutos.