Rotonda en salida al sur del DC genera más tráfico tras ocho días de prueba

Tegucigalpa, Honduras.- La rotonda que reactivó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) el pasado 16 de febrero como medida temporal para aliviar el tráfico no logró descongestionar la zona por donde circulan a diario unos 42 mil vehículos.
A ocho días de la prueba piloto, las filas y el caos vial persisten en horas pico y los conductores ciudadanos se quejan de esta problemática.
Conductores que transitan por la zona aseguran que la circulación continúa lenta, especialmente frente a Plaza Loarque, donde el embotellamiento se extiende casi a toda hora.
“La rotonda pues ya cumplió creo que más de 8 días, pues hasta el momento ellos dicen que solamente era una prueba, pero imagínese, usted sabe que con pruebas se va gastando el dinero del pueblo, los impuestos que paga uno”, expresó Orlando Godoy, presidente del patronato de la Reynel Fúnez.
Godoy manifestó que si bien la comuna ha ejecutado acciones paralelas como el bacheo en algunos tramos, la rotonda en sí no representa una solución estructural al problema del congestionamiento que afecta a miles de capitalinos que deben cruzar a diario por ese sector.
“Ahorita ellos han estado haciendo una cosa y en esa parte sí le aplaudo, han estado tapando baches, porque un bache que sea un poco ancho reduce lo que es la velocidad para cualquier tipo de carro”, detalló el dirigente comunitario.
Según el representante vecinal, cada vehículo que disminuye la velocidad para esquivar un agujero provoca un efecto en cadena que retrasa el paso de los automotores que vienen detrás, generando una acumulación que termina por saturar el flujo vehicular en cuestión de minutos.
“Entonces en ese lapso de 10 o 15 segundos, si usted lo multiplica, son 15 segundos para todos los carros que vienen atrás; todo eso arma congestionamiento, y aunque hayan marcado unos que otros carriles, eso por sí solo no ordena el tráfico”, añadió Godoy.
Por su parte, el presidente de la Federación de Patronatos de la Zona Sur de la capital, Pablo Josué Lagos, coincidió que fue una mala decisión desde el principio haber reactivado la rotonda.
“Esa rotonda lo que hace es atrasarnos porque ya se había hecho y no funcionaba”, manifestó Lagos.
Asimismo, los dirigentes señalaron que es urgente reducir el tiempo de permanencia de los rapiditos y coaster en las bahías, especialmente en la de Plaza Loarque, donde aseguran que las unidades se detienen más de lo debido, estrechando aún más la circulación.
Por su parte, el gerente de Movilidad Urbana del Distrito Central, Marco Carrasco, defendió la intervención y aseguró que nunca se presentó como una solución definitiva al congestionamiento hacia el sur del país.
“Se ha estado funcionando bien como rotonda y como ordenamiento. Como solución a la salida al sur, nunca se vendió. Eso no es verdad”, afirmó el funcionario.
Carrasco explicó que la comuna mantiene monitoreo permanente de lunes a sábado para evaluar el comportamiento del flujo vehicular y descartar versiones de un supuesto colapso vial en el sector intervenido.
“Ahorita tenemos monitoreo permanente de lunes a sábado. La imagen que le mandé es de este momento y puede observar que todo está normal, normal dentro de lo que cabe”, sostuvo el gerente municipal.
El funcionario reconoció que el principal punto crítico continúa siendo el tramo comprendido entre La Germanías y la colonia Reynel Fúnez.
“El problema sigue siendo de Germania a la Reynel Fúnez y eso todavía no se ha comenzado a trabajar, pero es un proyecto que viene próximamente en marzo y ya estamos señalizando; de hecho, toda la zona se ha señalizado”, explicó el entrevistado.