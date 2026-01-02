La comisión para negociar ajuste al salario mínimo debe ser conformada

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque su conformación debió de ser el año pasado, la comisión tripartita para definir el ajuste al salario mínimo deberá de ser integrada en los próximos días.

Representantes de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y las centrales obreras negociarán la remuneración base para las 12 ramas de actividad económica establecidas y que podría abarcar este año también el 2027.

De 5.5% fue el ajuste al salario mínimo durante 2024 y 2025 para empresas con 1 a 50 trabajadores, mientras que de 6.5% para aquellas donde laboran de 51 a 150 empleados.

En el caso de las empresas con más de 151 trabajadores recibieron el 7% en ambos períodos.

El salario mínimo promedio alcanzó los 13,985.16 lempiras el año pasado, que implicaron L466.17 por jornada ordinaria de ocho horas

De L12,930.07 es el salario que fue acordado para la maquila de enero a diciembre de 2026, al haberse ajustado en 975.78 lempiras la retribución mensual equivalentes a un 8%.