¿De cuánto será el aumento del salario mínimo este 2026 en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El salario mínimo para 2026 deberá ser acordado en los próximos días por la comisión tripartita que conformarán representantes de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), centrales obreras y el sector privado. No obstante, el indicador más importante que determinará el ajuste ya fue publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), o sea el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su variación interanual en 2025 fue de 4.98%. El salario mínimo promedio fue de 13,985.16 lempiras mensuales el año pasado. Según fuentes técnicas de la Secretaría de Trabajo, al considerar la variación interanual de la tasa de inflación, el ajuste para 2026 será mayor a 4.98%, o sea superior a 696.46 lempiras mensuales. En 2025, la comisión tripartita acordó un aumento de 6.29%, equivalente a 828.63 lempiras, pasando el salario mínimo de L13,156.53 a L13,985.16 al mes, mayor que la variación interanual del IPC de 3.88%.

De acuerdo con los expertos de la STSS, quienes pidieron omitir sus nombres, los miembros de la comisión tripartita analizan el impacto de otras variables económicas que influyen en el poder adquisitivo del salario mínimo. ¿Cuáles son esas variables que se evalúan en las negociaciones? Los entrevistados explican que el poder de compra del salario es afectado por la devaluación de la moneda nacional. El Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi) del BCH revela que la devaluación del tipo de cambio fue de 3.91% (99.37 centavos) en 2025, superior que el 2.95% de 2024 (72.87 centavos). La inflación (3.88%) y la devaluación (2.95%) en 2024 sumaron 6.83%, mayor que el 6.29% de ajuste al salario mínimo acordado para el año anterior. Al sumar el resultado de esas dos variables en 2025, la suma global es de 8.89%.