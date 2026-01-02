La inflación en Honduras de enero a diciembre de 2025 acumuló el 4.98%

Tegucigalpa, Honduras.- En 4.98% se situó la inflación al cierre de 2025, manteniéndose dentro del rango de tolerancia establecido para ese año, informó el Banco Central de Honduras (BCH).

Sin embargo, el indicador que mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue mayor en 1.1 puntos porcentuales respecto a 2024 cuando se registró el 3.88%.

El BCH aseguró que sin las medidas de subsidio a los combustibles así como a la energía eléctrica la inflación hubiera alcanzado los 5.61% y se aminoró el impacto en 0.63 puntos porcentuales.

De los 12 meses de 2025, enero y febrero fue cuando se dio la mayor variación porcentual, en específico de 0.61% y 1.15%, respectivamente.

Alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, incluyendo hoteles, cafeterías y restaurantes fueron los rubros que más contribuyeron al resultado.

De 0.35% fue la inflación que hubo en diciembre de 2025, el mismo porcentaje registrado en noviembre.

Para el 2026 se proyecta que este indicador se ubique entre un 4% y 5%.