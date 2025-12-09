  1. Inicio
  2. · Economía

Inflación acumulada de enero a noviembre en Honduras se situó en 4.61%

La mayor variación de este indicador medido a través del IPC se registró en febrero pasado de 1.15 puntos porcentuales, según el BCH

  • 09 de diciembre de 2025 a las 17:45
Inflación acumulada de enero a noviembre en Honduras se situó en 4.61%

En el costo de alimentos e insumos impacta una mayor inflación, impactando en el costo de vida de la población.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Al onceavo mes de este año, específicamente a noviembre la inflación acumulada se situó en 4.61%, de acuerdo con un informe de noviembre del Banco Central de Honduras (BCH).

El indicador medido a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reflejó un incremento interanual de 1.2% respecto al mismo período de 2024 cuando reportó 3.41 puntos porcentuales.

En 2023 la inflación sumó 4.65% de enero a noviembre, siendo el porcentaje más elevado en los últimos años.

La publicación subraya que “la inflación acumulada se situó en 4.61%; y la variación interanual fue de 5.09%, ubicándose transitoriamente por arriba del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la autoridad monetaria debido a factores estacionales”.

Febrero fue cuando se registró la variación porcentual más alta durante el 2025, un 1.15%, mientras que el resto de los meses osciló entre 0.20% y 0.61%.

Las proyecciones estipuladas en la revisión del Programa Monetario 2025-2026 fueron que la inflación cerrará este año en un punto porcentual más o menos que el 4%.

La inflación acumulada a junio superó índice interanual de 2023 y 2024

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias