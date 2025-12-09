Inflación acumulada de enero a noviembre en Honduras se situó en 4.61%

Tegucigalpa, Honduras.- Al onceavo mes de este año, específicamente a noviembre la inflación acumulada se situó en 4.61%, de acuerdo con un informe de noviembre del Banco Central de Honduras (BCH).

El indicador medido a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reflejó un incremento interanual de 1.2% respecto al mismo período de 2024 cuando reportó 3.41 puntos porcentuales.

En 2023 la inflación sumó 4.65% de enero a noviembre, siendo el porcentaje más elevado en los últimos años.

La publicación subraya que “la inflación acumulada se situó en 4.61%; y la variación interanual fue de 5.09%, ubicándose transitoriamente por arriba del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la autoridad monetaria debido a factores estacionales”.

Febrero fue cuando se registró la variación porcentual más alta durante el 2025, un 1.15%, mientras que el resto de los meses osciló entre 0.20% y 0.61%.

Las proyecciones estipuladas en la revisión del Programa Monetario 2025-2026 fueron que la inflación cerrará este año en un punto porcentual más o menos que el 4%.