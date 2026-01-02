  1. Inicio
  2. · Economía

¿De cuánto serán las rebajas a los combustibles este lunes en Honduras?

Para la primera semana de enero 2026 el diésel y queroseno tendrán las mayores reducciones seguidas por las gasolinas. El gas vehicular revertirá tendencia al alza

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 13:15
¿De cuánto serán las rebajas a los combustibles este lunes en Honduras?

Las disminuciones a los carburantes en el Distrito Central serán las mismas que en San Pedro Sula para este lunes.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores concluyeron el 2025 con disminuciones a los combustibles y seguirá la tendencia a la baja para la primera semana de enero de este año.

La nueva estructura de precios de los refinados del petróleo fue anunciada este z por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

El diésel es el carburante que tendrá la mayor reducción, específicamente de 1.12 lempiras y su valor en bomba en la capital será de 84.36 lempiras por galón.

A 1.02 lempiras menos se encontrará el queroseno en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como Comayagüela, por lo que pasa a costar 73.44 lempiras.

En el caso de la gasolina regular que se adquiere hasta este domingo a 90.55 lempiras el galón se comprará a 90.14 lempiras, experimentando un descuento de 41 centavos.

Una merma de 28 centavos se hará efectiva a partir de este lunes para la gasolina superior de 95 octanos y su nuevo costo será de 99.05 lempiras.

Luego de tres alzas se revertirá esa propensión para el Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular que se venderá a 45.15 lempiras por galón al tener un abaratamiento de cinco centavos.

Gasolina superior de 95 octanos bajó de L100 por galón luego de 351 días

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias