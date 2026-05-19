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Alemania recibirá 420 sacos de café de Copán que cumplen reglamento EUDR

El aromático fue producido por 16 mujeres cafetaleras de Corquín bajo la marca Brisas y que forman parte de la empresa PROEXO

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 18:16
Alemania recibirá 420 sacos de café de Copán que cumplen reglamento EUDR

En el evento participó la primera dama, Lissette del Cid de Asfura al tiempo que se les dotó de 15 secadoras solares de café tipo domo.

 Foto: Cortesía PNUD

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque ya se había exportado un primer contenedor con café hondureño que cumple con la normativa de la Unión Europea (UE), se continúa enviando más aromático hacia naciones de esa asociación política y económica.

Se trata de 420 sacos del grano producido por 16 mujeres cafetaleras de Corquín, Copán que tuvieron como destino Alemania, cumpliendo con la adopción de buenas prácticas de producción sostenible y el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR).

Bajo la marca "Café de Mujeres Brisas" se mandó este producto agrícola hacia el país del conocido como viejo continente y que es el principal comprador de café hondureño.

Las productoras del aromático forman parte de la empresa del sector social de la economía PROEXO que impulsa la participación femenina en mercados diferenciados de la cadena de valor del café y que han recibido apoyo técnico, fortalecimiento de capacidades, así como equipamiento por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Con más de 21,000 mujeres productoras de café cuenta Honduras, quienes son responsables de aproximadamente 1.4 millones de quintales en 77,000 manzanas.

"Trabajando es como se logran las cosas. Cuando empezamos, nunca imaginé que íbamos a lograr exportar nuestro café a Europa. Tengo tres manzanas de tierra, pero trabajo con mucho esfuerzo y hoy estoy más motivada”, expresó la productora y exportadora de café, María Lara.

El reglamento EUDR entrará en vigencia para grandes y medianas empresas el próximo 30 de diciembre, mientras que el 30 de junio de 2027 para micro y pequeñas empresas.

¿Cuánto falta para lograr meta exportable de café de cosecha 2025-2026?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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