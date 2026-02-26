Café deja a Honduras $931.1 millones en menos de cinco meses de cosecha

Tegucigalpa, Honduras.- El café desde 1994 es la primera fuente de ingreso de divisas para la economía nacional, desplazando al banano, que por muchos años fue el producto que más aportaba a Honduras. Un reporte de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh) señala que del 1 de octubre de 2025 al 20 de febrero de 2026 el valor exportado ascendió a 931.2 millones de dólares por dos millones de sacos de 60 kilogramos (2.61 millones de quintales).

En relación al pronóstico de exportación de la cosecha 2025-2026, que es de 5.2 millones de sacos (6.7 millones de quintales), lo ejecutado es de 38.46% al pasado 20 de febrero, restando por exportar 3.7 millones de sacos. De acuerdo con la Adecafeh, en la presente temporada se denota un incremento de 798,016 sacos, equivalente a 66% más respecto a la cosecha 2024-2025. Añade que las ventas de café verde ascendieron a 2.78 millones de sacos en el periodo analizado (15% más de manera interanual, que representan 366,000 sacos). En la temporada 2024-2025, el café generó 2,149.2 millones de dólares a la economía hondureña por la exportación de 4.7 millones de sacos, siendo la cantidad más alta en divisas en la historia de Honduras, según Adecafeh.