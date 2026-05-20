Exdiputados no rinden declaración ante el MP; piden acceso a expediente

Tegucigalpa, Honduras.- Parte de los exdiputados que integraron la Comisión Permanente del Congreso Nacional durante la gestión de Luis Redondo llegaron este 20 de mayo al Ministerio Público tras ser citados, aunque no rindieron declaración.
La participación de los excongresistas fue breve. Se les vio ingresar alrededor de las 7:00 de la mañana y salir cerca de las 8:10 de la mañana del Ministerio Público.
“Acabamos de presentar un escrito de personamiento donde estamos solicitando que se nos extienda copia del expediente investigativo, porque en la citación no se establecen los cargos”, dijo la exdiputada Silvia Ayala.
Los exparlamentarios aseguran que deben preparar su defensa, pero el desconocimiento de los delitos por los que se les acusa se los impide.
Los excongresistas fueron acompañados por el exdiputado Ramón Barrios, quien ante la prensa declaró: “Este fiscal se estrena demostrando desconocimiento de la Constitución. Cuando una persona es investigada o acusada, previamente el Ministerio Público debe decirle cuáles son los hechos”.
Barrios aseguró que “este es un caso de violencia política en contra de los compañeros diputados; se les cita sin saber y quieren que demos una declaración sin conocer de qué se les acusa”.
Ratificó que no brindarán ninguna declaración mientras no se les aclare cuáles son los hechos que se les imputan. Barrios no es uno de los citados por el Ministerio Público, pero aclaró que brinda acompañamiento y asesoramiento a sus compañeros.