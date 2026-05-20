Exdiputados no rinden declaración ante el MP; piden acceso a expediente

Tegucigalpa, Honduras.- Parte de los exdiputados que integraron la Comisión Permanente del Congreso Nacional durante la gestión de Luis Redondo llegaron este 20 de mayo al Ministerio Público tras ser citados, aunque no rindieron declaración.

La participación de los excongresistas fue breve. Se les vio ingresar alrededor de las 7:00 de la mañana y salir cerca de las 8:10 de la mañana del Ministerio Público.

“Acabamos de presentar un escrito de personamiento donde estamos solicitando que se nos extienda copia del expediente investigativo, porque en la citación no se establecen los cargos”, dijo la exdiputada Silvia Ayala.