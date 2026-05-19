"Potro" Caballero y Arturo Islas: la demanda millonaria que pudo evitarse con una disculpa

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luis "Potro" Caballero se encuentra en el centro de un proceso legal que podría derivar en el embargo de sus bienes o en una pena de prisión de entre dos y seis años. El origen del conflicto se remonta a 2024, cuando el cantante y exparticipante de Acapulco Shore acusó durante su estancia en La Casa de los Famosos México al activista ambiental Arturo Islas de traficar con animales exóticos y comercializar sus pieles, afirmaciones que Islas niega y que motivaron la presentación de dos demandas.

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Antes de que el proceso llegara a los tribunales, el equipo legal de Islas buscó una salida negociada. La condición era que Caballero ofreciera una disculpa pública, propuesta que el cantante rechazó. A partir de ese momento, el proceso judicial siguió su curso sin posibilidad de acuerdo extrajudicial. En la primera audiencia civil, celebrada hace seis meses, el juez valoró las pruebas presentadas por el abogado Juan José Salazar Hernández, entre ellas grabaciones de las declaraciones realizadas en el programa, y ordenó la reparación del daño. Islas fue sometido a tres exámenes psicológicos por disposición judicial, cuyos resultados acreditaron cuadros de depresión, ansiedad y estrés derivados de la difusión de esas acusaciones. La cifra que Caballero deberá afrontar incluye contratos que el activista habría perdido por daño a su reputación, valuados en más de cuatro millones de pesos, más los honorarios legales, que ascienden a dos millones adicionales.

El total estimado ronda los diez millones de pesos.En caso de que Caballero alegue insolvencia ante el juez, la parte civil podría ejecutar medidas cautelares sobre sus cuentas bancarias, bienes inmuebles, ingresos y regalías. A ello se suma una denuncia penal por falsedad de declaraciones, interpuesta por el abogado Erick Rauda, que mantiene al cantante sujeto a investigación ante el Ministerio Público.

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