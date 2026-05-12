José Manuel Figueroa pierde la calma ante los señalamientos de Imelda Tuñón sobre Julián

José Manuel Figueroa habló ante los señalamientos de Imelda Garza Tuñón, quien en una llamada telefónica lo acusó de haber abusado sexualmente de su hermano Julián Figueroa, fallecido en 2023.
El cantante, lejos de minimizar el asunto, anunció acciones legales y advirtió que no cederá hasta obtener una respuesta judicial.
En declaraciones recogidas por el canal de YouTube Junket, Figueroa subrayó el peso que una acusación de esa naturaleza tiene sobre su reputación.
"Cuando yo me muera, va a haber quien se quede con la duda. Por más que yo diga que no, nunca me van a creer", señaló, para luego anunciar que demandará a Tuñón por hasta cinco millones de pesos.
El cantante también expresó su preocupación por las consecuencias que el escándalo podría tener sobre su entorno familiar, en particular sobre su nieto, hijo de Julián.
Según Figueroa, las declaraciones de Imelda ya afectan al menor y podrían marcarlo durante años.
Sobre las posibles consecuencias legales, fue directo. "Si no lo comprueba, puedo meterla a la cárcel".
"Voy a usar todo mi poder para que pague justo y conforme a la ley. Que traiga sus pruebas al juzgado, que diga de dónde saca todo eso", declaró.
Imelda Garza Tuñón, exesposa de Julián Figueroa y madre de su hijo, enfrenta una demanda que, según trascendidos del proceso legal, podría derivar en una pena de hasta seis años de prisión si no logra sustentar sus dichos ante la justicia.