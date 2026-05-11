Christian Nodal desata críticas por mostrar el cuarto de su hija y un cuento dedicado a ella

El cantante Christian Nodal desató polémica tras mostrar en redes el cuarto de su hija Inti, un espacio lleno de detalles mexicanos, colores rosados y elementos del desierto que rápidamente generaron reacciones divididas entre sus seguidores.
En el video, el artista reveló que la habitación habría sido decorada por Ángela Aguilar, lo que provocó que la conversación en redes se ampliara hacia la relación de la cantante con la familia y su participación en la vida de la pequeña.
La publicación ocurre en medio del proceso legal y la separación entre Nodal y Cazzu, situación que intensificó las críticas de usuarios que cuestionaron la exposición pública del tema familiar.
El recorrido por la habitación mostró cactus rosados, nopales decorativos, nubes pintadas en el techo y el nombre de Inti en letras gigantes, elementos que reflejan la identidad visual del cantante sonorense.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue una figura rosa de la Virgen de Guadalupe, acompañada de una cobija con la misma imagen y un cuadro del sol, en referencia al significado del nombre Inti.
Al final del video, Nodal presentó un cuento ilustrado personalizado donde aparece caricaturizado como “El Forajido”, relatando cómo su hija se convirtió en el nuevo motor de su vida.
El fragmento del libro que más comentarios generó decía: “Poquito a poco, el forajido volvió a soñar... y en su horizonte brillaba un nuevo motivo: su hija, su sol”.
Usuarios en redes señalaron la contradicción entre el despliegue del cuarto y los rumores de que el cantante llevaría meses sin convivir con la niña, lo que desató una ola de críticas y debates.
Comentarios como “Los hijos merecen tiempo de calidad” y “Qué fácil es ser papá” se mostraron en redes sociales tras la publicación del video.
Nodal reveló en una entrevista con Adela Micha que Ángela había sido quien decoró la habitación, lo que volvió a colocar a la cantante en el centro de la polémica.
El contexto del video coincidió con la gira de Cazzu por Estados Unidos junto a la pequeña Inti, lo que habría abierto la posibilidad de un reencuentro familiar ese mismo fin de semana.
Lo que buscaba ser un gesto emotivo terminó convirtiéndose en el centro de críticas y opiniones divididas, demostrando que la vida personal de las celebridades sigue generando intensos debates.