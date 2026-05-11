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Christian Nodal desata críticas por mostrar el cuarto de su hija y un cuento dedicado a ella

Christian Nodal volvió a generar polémica en redes tras mostrar el cuarto de su hija Inti y un cuento donde se retrata como “El Forajido”, en medio de las críticas por su conflicto con Cazzu y la participación de Ángela Aguilar en la decoración de la habitación

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 18:29
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El cantante Christian Nodal desató polémica tras mostrar en redes el cuarto de su hija Inti, un espacio lleno de detalles mexicanos, colores rosados y elementos del desierto que rápidamente generaron reacciones divididas entre sus seguidores.

 Foto: Cortesía
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En el video, el artista reveló que la habitación habría sido decorada por Ángela Aguilar, lo que provocó que la conversación en redes se ampliara hacia la relación de la cantante con la familia y su participación en la vida de la pequeña.

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La publicación ocurre en medio del proceso legal y la separación entre Nodal y Cazzu, situación que intensificó las críticas de usuarios que cuestionaron la exposición pública del tema familiar.

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El recorrido por la habitación mostró cactus rosados, nopales decorativos, nubes pintadas en el techo y el nombre de Inti en letras gigantes, elementos que reflejan la identidad visual del cantante sonorense.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue una figura rosa de la Virgen de Guadalupe, acompañada de una cobija con la misma imagen y un cuadro del sol, en referencia al significado del nombre Inti.

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Al final del video, Nodal presentó un cuento ilustrado personalizado donde aparece caricaturizado como “El Forajido”, relatando cómo su hija se convirtió en el nuevo motor de su vida.

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El fragmento del libro que más comentarios generó decía: “Poquito a poco, el forajido volvió a soñar... y en su horizonte brillaba un nuevo motivo: su hija, su sol”.

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Usuarios en redes señalaron la contradicción entre el despliegue del cuarto y los rumores de que el cantante llevaría meses sin convivir con la niña, lo que desató una ola de críticas y debates.

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Comentarios como “Los hijos merecen tiempo de calidad” y “Qué fácil es ser papá” se mostraron en redes sociales tras la publicación del video.

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Nodal reveló en una entrevista con Adela Micha que Ángela había sido quien decoró la habitación, lo que volvió a colocar a la cantante en el centro de la polémica.

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El contexto del video coincidió con la gira de Cazzu por Estados Unidos junto a la pequeña Inti, lo que habría abierto la posibilidad de un reencuentro familiar ese mismo fin de semana.

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Lo que buscaba ser un gesto emotivo terminó convirtiéndose en el centro de críticas y opiniones divididas, demostrando que la vida personal de las celebridades sigue generando intensos debates.

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