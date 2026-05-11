“No sé si está en el cielo o en el infierno”: Pati Chapoy habla de Daniel Bisogno

En recientes declaraciones, Pati Chapoy decidió hablar sobre el alma de Daniel Bisogno y esto fue lo que dijo, que ha causado revuelo en redes.
La conversación ocurrió meses después de que familiares, amigos y compañeros recordaran el primer aniversario luctuoso del conductor con homenajes y mensajes emotivos.
Durante la entrevista, Matilde Obregón le preguntó directamente a Pati Chapoy si creía en Dios, a lo que la titular de Ventaneando respondió de forma contundente que no.
Chapoy explicó que, para ella, la idea de un ser todopoderoso representa una fantasía y un pretexto que muchas personas utilizan para evitar esforzarse en la vida.
En medio de la charla, la periodista también se refirió al destino espiritual de Daniel Bisogno y reconoció que no sabe si el conductor estaría “en el cielo o en el infierno”.
“Lo único que le tengo que decir en este momento a Daniel es que siga en paz”, expresó Chapoy al recordar al presentador fallecido.
La conductora además recordó algunos momentos complicados que vivió trabajando junto a Bisogno en el programa Ventaneando, asegurando que fue uno de los colaboradores que más problemas le generó.
Pese a ello, afirmó que dentro del programa todos continúan pendientes del bienestar de la hija de Daniel Bisogno, a quien consideran parte importante de la familia televisiva.
En la entrevista, Pati Chapoy también habló sobre la tensión que mantiene con Alex Bisogno, hermano del fallecido conductor.
La periodista confesó sentirse todavía muy ofendida por diversas situaciones relacionadas con Alex Bisogno, en medio de los desacuerdos y declaraciones que han surgido tras la muerte del presentador mexicano.