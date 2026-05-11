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“No sé si está en el cielo o en el infierno”: Pati Chapoy habla de Daniel Bisogno

La periodista Pati Chapoy volvió a hablar públicamente sobre la muerte de Daniel Bisogno durante una reciente entrevista con su colega y amiga Matilde Obregón. Aquí sus declaraciones

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 17:12
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En recientes declaraciones, Pati Chapoy decidió hablar sobre el alma de Daniel Bisogno y esto fue lo que dijo, que ha causado revuelo en redes.

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La conversación ocurrió meses después de que familiares, amigos y compañeros recordaran el primer aniversario luctuoso del conductor con homenajes y mensajes emotivos.

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Durante la entrevista, Matilde Obregón le preguntó directamente a Pati Chapoy si creía en Dios, a lo que la titular de Ventaneando respondió de forma contundente que no.

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Chapoy explicó que, para ella, la idea de un ser todopoderoso representa una fantasía y un pretexto que muchas personas utilizan para evitar esforzarse en la vida.

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En medio de la charla, la periodista también se refirió al destino espiritual de Daniel Bisogno y reconoció que no sabe si el conductor estaría “en el cielo o en el infierno”.

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“Lo único que le tengo que decir en este momento a Daniel es que siga en paz”, expresó Chapoy al recordar al presentador fallecido.

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La conductora además recordó algunos momentos complicados que vivió trabajando junto a Bisogno en el programa Ventaneando, asegurando que fue uno de los colaboradores que más problemas le generó.

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Pese a ello, afirmó que dentro del programa todos continúan pendientes del bienestar de la hija de Daniel Bisogno, a quien consideran parte importante de la familia televisiva.

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En la entrevista, Pati Chapoy también habló sobre la tensión que mantiene con Alex Bisogno, hermano del fallecido conductor.

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La periodista confesó sentirse todavía muy ofendida por diversas situaciones relacionadas con Alex Bisogno, en medio de los desacuerdos y declaraciones que han surgido tras la muerte del presentador mexicano.

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