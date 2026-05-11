Sol León gana "La Mansión VIP" y desata polémica: ¿cuál es la razón?

El domingo 10 de mayo de 2026, Sol León fue coronada como la gran ganadora de la primera temporada de "La Mansión VIP", en una gala transmitida en vivo por YouTube que reunió a millones de espectadores. Lo que debió ser el cierre glorioso de un fenómeno digital se convirtió, en cuestión de horas, en uno de los debates más encendidos del entretenimiento en redes sociales.