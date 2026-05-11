"Nunca dejaremos de buscarte": Savannah Guthrie comparte emotivo mensaje por el Día de la Madre

Dos meses después del hecho, la presentadora de televisión, Savannah Guthrie, continúa aferrada a la esperanza de encontrar con vida a su madre. Este fue conmovedor mensaje del Día de la Madre.
Según la información compartida por la familia, Nancy Guthrie, de 84 años, fue secuestrada por un hombre enmascarado que ingresó a su vivienda durante la madrugada el 1 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona, Estados Unidos.
Este domingo, cuando se celebra el Día de la Madre, Savannah publicó un emotivo video en redes sociales con recuerdos y momentos familiares junto a su madre, acompañado de un mensaje lleno de dolor y esperanza.
“Madre, hija, hermana, Nonie, te extrañamos con cada aliento”, escribió la conductora de 54 años, asegurando que su familia no descansará hasta encontrarla.
La periodista también hizo un llamado urgente a la población para que colabore con información que pueda ayudar en la investigación del caso y pidió que cualquier dato sea comunicado al FBI.
Las autoridades federales mantienen abierta la investigación y han ofrecido una recompensa de 100 mil dólares para quien proporcione información que conduzca a encontrar a Nancy o identificar a los responsables.
Por su parte, Savannah y sus familiares anunciaron una recompensa adicional de un millón de dólares, además de una donación de 500 mil dólares al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
Horas antes del mensaje de Savannah, su esposo, Michael Feldman, también publicó un homenaje por el Día de la Madre en el que destacó la fortaleza de la presentadora en medio de la difícil situación.
El mes pasado, Savannah regresó al programa Today tras ausentarse temporalmente y habló públicamente sobre el impacto emocional que ha tenido la desaparición de su madre.
Entre lágrimas, la comunicadora aseguró que no permitirá que quienes estén detrás del caso destruyan la alegría y la fe de su familia, aunque reconoció que el dolor y la angustia siguen siendo profundos mientras continúan esperando respuestas.