¿Belinda podría ir a prisión? El trasfondo de la contrademanda de Lupillo Rivera

Ciudad de México, México.- La controversia entre Belinda y Lupillo Rivera volvió a ocupar titulares tras el lanzamiento del libro autobiográfico del cantante, donde relata aspectos de su vida privada y su relación con la intérprete de "Luz sin gravedad". Lo que comenzó como una disputa mediática ha escalado ahora al terreno judicial.

En conferencia de prensa, los abogados Mariana Gutiérrez y Alonso Beceiro, representantes de Rivera, detallaron los alcances de la denuncia penal interpuesta contra la artista.

“No estamos aquí para dilucidar todo lo que ha venido pasando en internet, sino exclusivamente las falsas aseveraciones que emitió en contra de él”, señaló Beceiro.

El litigante precisó que el cantante no busca censurar ni polemizar, aunque tampoco permitirá que se le involucre en un proceso penal sin fundamentos.