¿Belinda podría ir a prisión? El trasfondo de la contrademanda de Lupillo Rivera

Ciudad de México, México.- La controversia entre Belinda y Lupillo Rivera volvió a ocupar titulares tras el lanzamiento del libro autobiográfico del cantante, donde relata aspectos de su vida privada y su relación con la intérprete de "Luz sin gravedad". Lo que comenzó como una disputa mediática ha escalado ahora al terreno judicial.
En conferencia de prensa, los abogados Mariana Gutiérrez y Alonso Beceiro, representantes de Rivera, detallaron los alcances de la denuncia penal interpuesta contra la artista.
“No estamos aquí para dilucidar todo lo que ha venido pasando en internet, sino exclusivamente las falsas aseveraciones que emitió en contra de él”, señaló Beceiro.
El litigante precisó que el cantante no busca censurar ni polemizar, aunque tampoco permitirá que se le involucre en un proceso penal sin fundamentos.
Gutiérrez indicó que la estrategia de defensa se centra en respaldar con pruebas las declaraciones de su cliente, subrayando que el libro permanecerá en circulación.
Sin embargo, advirtió que cualquier intento por frenar su distribución podría derivar en sanciones económicas o legales. “Pretender causar perjuicio en relación a la narración de su vida puede tener sanciones económicas y legales graves”, enfatizó.
Durante la conferencia también se mencionó el presunto uso indebido de información privada, entre ella el número telefónico de la litigante.
Beceiro advirtió que acceder a ese tipo de datos sin los protocolos correspondientes podría considerarse un acto de corrupción.
“Eso lo hacen los criminales dentro de los reclusorios para extorsionar”, dijo, al recordar que la ley castiga tales prácticas.
De comprobarse la falsedad en declaraciones, el abogado señaló que la pena podría oscilar entre dos y seis años de prisión.
“El delito de falsedad de declaración se persigue de oficio. Si la autoridad detecta contradicciones, tiene la obligación de actuar”, concluyó.
Mientras tanto, el caso sigue su curso en tribunales, en medio de un clima de tensión pública y mediática que mantiene en vilo a los seguidores de ambos artistas.